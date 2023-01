Le capitaine Slavia Lingr a célébré les progrès à Karviná, mais il n’y avait pas de buts. Pour moi, le comble de l’automne, il se confie

galerie de photos Photo : Vladimír Pryček, CTK De gauche à droite, Matěj Jurásek de Slavia et Sebastián Boháč de Karviná.Photo : Vladimir Pricek, CTK Photo : Vladimír Pryček, CTK De gauche à droite, David Jurásek, Peter Olayinka, Václav Jurečka et Jakub Hromada du Slavia ont célébré le but.Photo : Vladimir Pricek, CTK Photo : Vladimír Pryček, CTK De gauche à droite, Ewerton de Slavia et Adam Krčík de Karviná dans les 16 derniers de la Coupe MOL.Photo : Vladimir Pricek, CTK Photo : Vladimír Pryček, CTK De gauche à droite, Lukáš Provod de Slavia et Dominik Žák de Karviná sont en lice pour le ballon en huitièmes de finale de la Coupe MOL.Photo : Vladimir Pricek, CTK

Seul David Douděra était absent, remplacé par Matěj Jurásek sur le flanc droit. Ondřej Lingr, un étudiant de Karvina, a contribué au favori de la promotion avec un but et une passe décisive. Il n’a pas fêté le but. « Je joue ici depuis que je suis gamin. Je sais que si cela arrive, je ne serai pas content », a déclaré le footballeur, qui a couru jusqu’au stade, où il a goûté pour la première fois au football de première ligue, pour le première fois à Slavia sur pneus capitaine attaché. son bras.

« Vous avez parlé de lui vous-même juste après la loterie. Il aimait Karvina et n’arrêtait pas de nous en parler dans la cabine. Lorsque nous avons appris que nous allions à Karviná, il a déclaré qu’il devrait être capitaine ici. « Hier, il a commencé à reculer , et même s’il était un peu nerveux au début, il a réussi et nous a beaucoup aidés à avancer dans la première en tant que capitaine », a déclaré Köstl.

Une belle histoire. Il a été capitaine du Slavia pour la première fois à l’initiative de son club parent. Buts, passes décisives, belles performances. Et après avoir remercié les supporters du Slavia, faites le tour de tout le stade et remerciez l’équipe locale 🙌. Linzi a grandi pour devenir un leader et une personnalité ❤️🤍 https://t.co/ExeXCn3vRS — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 18 novembre 2022

Les fans ont accueilli Lingra à Karviná en criant fort son nom. Et ils l’ont escorté hors du terrain à la 80e minute avec une fanfare égale. « Pour moi, c’était le point culminant de l’automne. Nous attendions vraiment ce match avec impatience. J’ai reçu le brassard de capitaine, j’ai aidé à progresser avec des buts et des passes décisives. Quelle soirée », a déclaré Lingr, qui a été agréablement surpris par le à domicile lorsque son jeune frère Martin, qui a joué pour Karvinska U12, a mis le ballon sur le terrain. « C’est l’idée d’un jeune entraîneur, on s’amuse », a confié le milieu de terrain de 24 ans.

Lingr part pour Slavia après la saison 2019/2020 avec une solide carte de milieu de terrain, après la chute, il est le deuxième meilleur buteur de l’équipe avec sept buts. « Cela ne me surprend pas du tout. Je connais Linži depuis l’entraînement et il a toujours été notre différenciateur. Je me moque toujours de lui parce qu’il ne peut pas tirer. Que j’arrêterais son crachat avec ma tête. Mais il a grandi deux fois plus au Slavia. C’est un footballeur qui est incroyable. Nous en entendrons plus et je n’ai pas du tout peur de dire qu’un jour il jouera dans l’une des meilleures compétitions d’Europe », a déclaré le gardien Karviná Jiří Ciupa à son ancienne équipe. -camarade.

« Nous sommes les meilleurs amis, nous sommes en contact tous les jours. Même avant ce match de coupe, nous avons communiqué presque jusqu’à ce qu’il commence. Nous avons envoyé des messages, des messages vocaux, nous avons plaisanté, ce qui a continué sur le terrain, où nous nous criions constamment dessus. « , rit Ciupa.