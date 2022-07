Le bureau ernošice de la ville retarde les annonces concernant Babiš et l’affaire Pandora Papers .

Selon le serveur Investigace.cz, Babi n’a pas indiqué dans sa déclaration de patrimoine qu’il détenait des participations dans des sociétés étrangères. Le bureau d’Ernošice essaie de vérifier si Babi a violé la loi sur les conflits d’intérêts. L’ancien Premier ministre a précédemment nié avoir fait quoi que ce soit d’illégal dans le cadre de l’affaire.

Le bureau d’Ernošice a déclaré n’avoir reçu aucun document des autorités de l’État, sur la base duquel il est possible de juger si Babi est le propriétaire ou le copropriétaire de la société monégasque SCP Bigaud en 2020. Par conséquent, il reporte cette partie de la notification après le délai de prescription. De même, les autorités ont précédemment écarté certaines des requêtes concernant Blakey Finance Limited dans les îles Vierges britanniques et Boyne Holding LLC, qui est enregistrée à Washington.

Le Bureau noir du ministère de l’Intérieur a écrit par le passé qu’il n’existe aucune possibilité légale de demander les documents nécessaires à la vérification de la notification dans le cadre des relations juridiques internationales. De même, les demandes envoyées aux ministères de la justice et des affaires étrangères n’aident pas le bureau à se procurer des documents.

L’affaire Pandora Papers concerne des événements entourant des entreprises dans des paradis fiscaux. Selon une équipe de journalistes internationaux, Babi a envoyé environ 380 millions de couronnes via sa société offshore pour acheter un bien immobilier sur la Côte d’Azur. Dans les documents liés à l’affaire, selon Investiace.cz, il n’a pas mentionné qu’il détenait des actions dans des sociétés étrangères. Selon la loi sur les conflits d’intérêts, une déclaration incomplète des biens d’un agent public est un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 couronnes. Babi a déclaré avoir acheté un bien immobilier sur la recommandation d’un agent immobilier en utilisant un réseau relativement complexe de sociétés étrangères.

Babiš réside en permanence à Průhonice près de Prague, et l’autorité municipale compétente avec des pouvoirs qui lui sont étendus est le bureau municipal d’ernošice. Le bureau a également traité le cas de conflit d’intérêts du Premier ministre en raison du fait qu’il contrôlait les médias et lui a infligé une amende de 250 000 couronnes pour l’infraction. Le Premier ministre a fait appel de l’amende et la région de Bohême centrale a annulé l’amende, la décision étant définitive.