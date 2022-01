Le Brésil en tête vers l’OCDE, mais la zone budgétaire pèse – poca Negócios

+



Façade de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Les questions fiscales sont le plus grand obstacle pour le Brésil pour obtenir une place dans Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon le secrétariat exécutif du ministère de l’Economie. Mais ce pays, de loin, est le plus préparé parmi les candidats actuels.

Depuis la demande, en 2017, le Brésil n’a pas arrêté le processus d’ajustement de ses paramètres aux paramètres de l’OCDE, même avec l’incertitude de l’entité quant à savoir si et comment ils ouvriront des postes vacants, et s’est conformé à 103 des 251 instruments normatifs – 37 dans le gouvernement de Jair Bolsonaro . , comme l’ont souligné ce mercredi 26, les ministres Paulo Guedes (Économie), Ciro Nogueira (Bâtiments civils) et Carlos Alberto França (Affaires étrangères).

Le document interne du ministère de l’Économie, qui explique la pertinence de l’organisation et souligne l’importance de l’adhésion du Brésil, détaille ce qui est encore en suspens. Les calculs du secrétariat exécutif révèlent que 18% sont en cours d’adhésion, 19% n’ont pas de conflit avec les exigences de l’OCDE, 10% sont en cours d’évaluation et 12% représentent des défis.

Dans le groupe le plus sensible des 30 instruments, les contraintes les plus importantes (23%) sont liées aux questions fiscales, selon le gouvernement. Viennent ensuite les investissements (17 %), les politiques scientifiques et technologiques et le transport maritime (10 % chacun), les crédits à l’exportation, la construction navale et l’environnement (7 % chacun).

Avec 3% chacun sont des sujets liés au tourisme, à l’aide au développement, à la chimie et à la santé. L’emploi, les domaines de l’emploi et du social, les assurances et les retraites privées ont également été présentés, mais les pourcentages n’ont pas été divulgués.Sur les domaines de l’environnement et de la chimie, le gouvernement a indiqué attendre une réponse de l’OCDE pour se conformer à 37 instruments.

Six autres pays postulent pour des postes vacants

L’OCDE ouvre le processus d’admission à un total de six candidats qui ont demandé à faire partie de la cohorte ces dernières années : Amérique du Sud Brésil, Argentine, Pérou et Europe Croatie, Bulgarie et Roumanie. Pour être approuvé par le groupe – il faut qu’il y ait consensus – l’Etat doit, entre autres, adhérer à 251 instruments normatifs.

Le Brésil, dont l’équipe économique a donné la priorité à l’adhésion à cette organisation multilatérale, a surperformé les cinq autres : ayant réalisé 103 points. La Roumanie est arrivée deuxième de la course, avec 53 instruments en lice. Viennent ensuite l’Argentine (51), le Pérou (45), la Bulgarie (32) et la Croatie (28).

La lettre de Bolsonaro

En soutien à la candidature du Brésil, dans une lettre de trois pages en anglais, le président Jair Bolsonaro a remercié l’OCDE pour son invitation à entamer le processus d’adhésion du pays en tant que membre. Dans le document obtenu État/diffusion, il a déclaré que le Brésil est conforme à la pratique de l’entité, accordant une grande importance aux questions environnementales et aux valeurs fondamentales, telles que la liberté individuelle et la démocratie.

« Sans hésitation, je peux vous assurer que le Brésil est prêt à entamer le processus d’adhésion à l’OCDE, qui a été demandé en avril 2017 », écrit-il dans le document adressé au secrétaire général de l’Organisation, Mathias Cormann. Bolsonaro a réitéré la volonté du gouvernement de travailler avec les membres du groupe dans le processus de convergence des normes et pratiques de l’OCDE, déclarant qu’il souhaitait adhérer aux valeurs, principes et priorités de l’entité.

Malgré les critiques des pays de l’OCDE pour la lutte contre la déforestation et les incendies, le président a déclaré dans sa lettre qu’il ne fait aucun doute que le Brésil soutient la croissance durable et la protection de l’environnement. Dans le texte, Bolsonaro a également déclaré que le programme d’investissement du pays possède l’un des plus grands portefeuilles de projets durables dans les infrastructures et cela exprime l’importance que le Brésil accorde à des investissements de qualité de « manière transparente, responsable et inclusive ».