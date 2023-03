L’artiste français Sempe, qui a illustré le Petit Nicolas, est décédé

À l’âge de 89 ans, des artistes français – notamment le dessinateur et dessinateur Jean-Jacques Sempé – sont décédés aujourd’hui. Il est très connu pour ses illustrations des aventures du Petit Nicolas et ses dessins humoristiques pour la presse. C’est ce qu’a rapporté l’agence AFP en référence à la femme de l’artiste.

« L’artiste Jean-Jacques Sempé est décédé paisiblement dans la nuit du 11 août à l’âge de 89 ans dans sa résidence d’été, entouré de sa femme et d’amis proches », a déclaré le biographe et ami Marc Lecarpentier dans un communiqué à l’AFP.

Sempé, né le 17 août 1932 à Bordeaux, en France, a orné des dizaines de livres avec ses photographies, et ses images sont apparues dans des magazines prestigieux tels que The New Yorker, Paris Match et L’Express.