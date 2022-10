L’armée française a construit des camps de campagne très réussis au Mali, par exemple des fortifications rappelant la conception de Vauban du XVIIe siècle, construites par des membres du 17e régiment du génie parachutiste.

Photo : Des soldats français construisent un campement très réussi au Mali. La photo montre les fortifications rappelant un plan de Vauban du XVIIe siècle, construit par des membres du 17e régiment du génie parachutiste | histoire de la guerre en ligne

Sébastien Le Prestre marquis de Vauban (1633-1707) fut l’un des plus célèbres bâtisseurs de fortifications et un représentant de l’école technique dite française pendant un demi-siècle. Il consacra sa vie au service du Roi Soleil, Louis XIV, qui le nomma Maréchal de France pour ses services. L’importance de Vauban dans l’histoire de la construction de forts et de l’armée est immense, et son peuple compte parmi les personnages les plus importants de l’histoire militaire mondiale. On dit généralement qu’il a construit trente-trois nouveaux forts et en a modernisé trois cents le long de la frontière française au cours de sa carrière. Dans cette activité, il a utilisé toutes les connaissances existantes dans le domaine de la construction de fortifications, qui, grâce à son initiative, ont abordé de manière systématique la science de la construction militaire.

Photo : Plus tard, l’anneau extérieur, ou plutôt « l’étoile » a été ajouté | histoire de la guerre en ligne

En plus de la construction des fortifications, il a perfectionné les techniques de siège auparavant compliquées, qu’il a simplifiées de telle manière que la question de la chute du système de fortification a commencé à se compter non pas en semaines et en mois, mais en jours. De son entrée dans l’armée jusqu’à sa retraite, il a participé à un total de 48 sièges, 140 escarmouches et escarmouches et a été blessé huit fois. Cependant, malgré le fait qu’il a fidèlement servi le roi de France pendant la majeure partie de sa vie et qu’il a joui de la faveur du roi, il a critiqué les conditions pendant son règne. Vers la fin de sa vie, dans le livre Projet d’une dixme royale (Sur la dîme du roi), il proposa un impôt général de dix pour cent qui couvrirait la noblesse et l’église, tombant ainsi en disgrâce auprès des deux cours royales. et les aristocrates et le clergé français. A ce jour, le nom de Vauban est l’un des noms de rues, de places, de sites naturels, d’hôtels, de restaurants, de cinémas, etc. les plus utilisés en France.

Photo : Plans des fortifications de la ville de Neuf-Brisach, encore considérées comme les chefs-d’œuvre de Vauban. Le fort n’a été achevé qu’un an après la mort du maréchal. | Wikimédia Commons