Chúr (Qatar) – Les footballeurs anglais entreront dimanche en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Sénégal en tant que grands favoris. Les rivaux se rencontreront pour la première fois, mais Albion n’a pas perdu contre une équipe africaine lors des 21 duels précédents. Le match à Qatari Chur débutera à 20h00 CET, le vainqueur affrontera les champions en titre de France ou de Pologne en quart de finale.

Les hommes de l’entraîneur Gareth Southgate ont battu l’Iran 6-2 au début du groupe B, puis ont un peu endommagé leur réputation avec un match nul 0-0 avec les États-Unis, mais ils sont finalement revenus en battant le Pays de Galles 3-0 de manière convaincante. Le meilleur buteur de l’équipe anglaise est Marcus Rashford avec trois buts.

Étonnamment, le capitaine et attaquant clé Harry Kane n’a pas encore marqué au Qatar. L’auteur de 51 buts internationaux, à deux coups d’égaler le recordman d’Angleterre Wayne Rooney, a pour l’instant trois passes décisives. Dans le même temps, Kane est devenu le meilleur buteur du dernier championnat du monde en Russie avec six buts, dans lesquels il a aidé son équipe à la quatrième place.

L’équipe d’argenterie de l’Euro de l’an dernier attend un trophée international majeur depuis 1966, lorsqu’elle a dominé la Coupe du monde à domicile. « Ce sera le test le plus difficile du tournoi pour nous. Le Sénégal est un adversaire très coriace. Nous sommes en phase à élimination directe et si vous ne gagnez pas, vous rentrez chez vous. Mais nous n’avons pas cela en tête, notre objectif est d’atteindre le sommet », a déclaré le milieu de terrain anglais Declan Rice lors d’une conférence de presse.

Le Sénégalais a bien fait même sans la star offensive blessée Sadio Mané. Bien qu’ils aient débuté le Groupe A avec une défaite 0-2 contre les Pays-Bas, ils ont ensuite battu les hôtes du Qatar 3-1 et de l’Équateur 2-1. L’Afrique, championne en titre, est en huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois et pour la première fois depuis 2002, lorsque l’actuel entraîneur Aliou Cissé les a menés aux quarts de finale.

La phase à élimination directe sera très différente de ce à quoi nous sommes habitués lors des matchs de groupe. Soit vous gagnez et avancez, soit vous perdez et rentrez chez vous. Il faut bien se préparer, on a un adversaire extraordinaire, a dit Cissé.

L’équipe sénégalaise est composée de dix joueurs basés en Angleterre, menés par le gardien Édouard Mendy et le défenseur Kalidou Koulibaly de Chelsea. « C’est une équipe forte et athlétique avec de bons individus. Une équipe vraiment de qualité », a-t-il félicité l’adversaire de dimanche Rice, qui joue également pour West Ham avec les représentants tchèques Tomáš Souček et Vladimír Coufal.