L’ance Utopick à la Coupe du monde est en cours. Mais Hruban s’est trompé pour le basket en Hongrie

Hruban est aux prises avec des documents de voyage manquants, car il risquait de ne pas pouvoir se rendre au Royaume-Uni après avoir représenté l’événement, où il travaillait pour le club.

Ils pourraient également avoir d’autres joueurs hors de la liste, ce qui est très différent de ce que l’équipe nationale de Ronen Ginzburg a sur la scène européenne.

Lorsque le pivot Martin Peterka a quitté le gymnase de l’hôtel de la ville de Bk après une heure d’entraînement, il a été surpris qu’il y ait si peu de chances d’accéder au championnat du monde.

Est ce bien? Et qu’est-ce qui causera cela? a demandé zvdav.

La vérité est que les basketteurs doivent dominer le monde dans le reste des matchs : lundi en Hongrie et dans la fenêtre de qualification de la Norvège contre la France et Ern Hoe. Pour cela, les duels devaient se faire d’une certaine manière. Et puis aller à l’école jouera le rôle d’éboulis.

La meilleure équipe du groupe K se qualifiera pour le tournoi de Finlande.

Tout m’est arrivé, même si j’étais un enfant. « En fait, peu d’entre nous savent qu’aller de l’avant est un mème théorique », admet le jeune Richard Blint.

même si les résultats de l’autre équipe sont mauvais, c’est lui le pire, a ajouté Patrick Samoura, l’un des joueurs talentueux qui n’a pas accumulé d’expérience pour l’équipe représentative.

S’ils battaient Black Hora à domicile lors du dernier match, ils prendraient une bien meilleure position de départ. C’est un processus avec une idée utopique.

« Mais nous avons la même motivation, peu importe », a déclaré Blint.

Au moins, le fait que l’équipe nationale aura l’opportunité de se battre pour l’honneur aux Jeux olympiques, que Pa accueillera dans moins de deux ans, est positif. La Fédération Internationale de Basketball (FIBA) a confirmé la fin du tournoi de qualification. La forme spécifique n’est pas connue.

Dans le passé, nous nous sommes convaincus que tout pouvait arriver dans un tel qualificatif, à Peterka. volonté.