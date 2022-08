L’acteur français Jean-Louis Trintignant est décédé à l’âge de 91 ans

Paris – À l’âge de 91 ans, l’acteur français Jean-Louis Trintignant, qui s’est fait connaître principalement pour son rôle de pilote de course dans le film Man and Woman (1966), décède. C’est ce qu’a rapporté l’agence de presse AFP, qui a été informée par la famille du décès d’une figure importante du cinéma français.

En 1969, Trintignant remporte le prix du meilleur acteur au Festival de Cannes pour Z réalisé par Costa Gavras. Il a reçu le César français dans la même catégorie pour son rôle de mari âgé dans Michael Haneke’s Love (2012).

Trintignant est décédé paisiblement ce matin à son domicile du sud de la France, entouré de ses proches, a déclaré son épouse, Marianne Hoepfner Trintignant.

Trintignant est apparu pour la dernière fois à l’écran en 2019 dans Les meilleures années d’une vie (2019), retrouvant sa co-vedette de Man and Woman Anouk Aimée et le réalisateur Claude Lelouch.

Fils d’industriel, Trintignant est né le 11 décembre 1930 dans la ville de Piolenc dans le sud de la France, et fait ses débuts au théâtre en 1951. Sa vie est marquée par plusieurs drames, dont la mort de sa fille – également actrice – Marie , qui a été assassiné par son compagnon de vie en 2003.

Trintignant est le représentant de l’homme mystérieux et contradictoire, il aime aussi la poésie

Il appartient à la légende du cinéma français, mais à première vue, il ressemble à un homme ordinaire. Au fil du temps, il passe du rôle d’un jeune homme romantique à celui d’un homme contradictoire, créant toute une galerie de personnages indécis, faibles, indécis et sans caractère. Il n’a pas besoin de flamboyance ni de grande émotion pour jouer, et dans cette apparente non-participation réside une puissance cachée qui fait de lui l’une des grandes figures du cinéma européen. L’acteur et metteur en scène charismatique Jean-Louis Trintignant, décédé à l’âge de 91 ans, s’est également impliqué dans des lectures de poésie ainsi que dans le cinéma et le théâtre.

Trintignant est apparu dans plus de 130 films, selon ses propres mots, son préféré étant le rôle de l’homme de main fasciste Marcello Clerici dans le film Le Conformiste (1970), réalisé par Bernardo Bertolucci d’après le roman d’Alberto Moravia. Il atteint également une renommée internationale dans le film Man and Woman (1966) réalisé par Claude Lelouch ou en tant qu’ingénieur religieux introverti qui est contraint par une jeune veuve dans le film Ma nuit avec Maud (1969) de passer du temps avec lui du soir au matin. . .

Trintignant commence à tourner en 1956, lorsqu’il est repéré par le réalisateur Roger Vadim pour ses films… et Dieu créa la femme. Le rôle l’oblige à tomber amoureux de Juliette, une belle femme séductrice interprétée par Brigitte Bardot. Cette image a propulsé Trintignant au rang des icônes du cinéma.

Et Bardot n’a pas pu résister à son charme pensif même hors écran, et leur relation est née : « J’ai été attiré par sa timidité et sa proximité. Elle m’a appris à passer des soirées sur le sable chaud de la plage et à écouter de la musique classique. » L’idylle prend fin lorsque Jean-Louis, épuisé par la chasse aux médias, s’engage pour trois ans dans le service militaire en Algérie.

Trintignant a également incarné un tueur de sang-froid dans Express Crime (1965), un vengeur dans le drame Agression (1975), le film à succès A Male Affair (1981), dans lequel il tient le rôle principal aux côtés d’une autre légende du cinéma français, Claude Brasseur, ou collectivement, a joué de manière convaincante un espion dans le film Under Fire (1983). En 1993, il interprète le rôle d’un juge excentrique dans le film Three Colours: Red de Krzysztof Kieslowski.

Selon plusieurs de ses fans, sa meilleure performance a été dans l’ouest sombre de The Great Silence (1968), où il a joué un tireur silencieux qui s’est battu du bon côté contre des chasseurs humains, dont le chef était joué par Klaus Kinski. Il a également eu du succès avec Alain Delon dans le drame policier A Policeman’s Tale (1975).

Après une pause de plusieurs années, il revient au cinéma en grand. En 2012, il a joué le rôle principal dans le drame Love, réalisé par Michael Haneke, qui raconte l’histoire d’un couple dont l’amour de longue date et le lien fort sont soudainement mis à l’épreuve après que la femme a subi un accident vasculaire cérébral et que ceux qui l’entourent ont subi un accident vasculaire cérébral. accepter sa transformation. Le partenaire de Trintignant était l’actrice française Emmanuelle Riva, et le film a remporté la Palme d’Or à Cannes, le Prix du cinéma européen et le Golden Globe américain du meilleur film étranger. Le duo d’acteurs central a ensuite reçu un César pour sa performance.

Trintignant s’est découvert une passion pour la poésie à l’âge de 12 ans et, plus tard, a commencé à se consacrer à la lecture publique. Au festival d’Avignon, il figurait dans les programmes Pour Roland Dubillard, Hommage à Jean Tortel et William Shakespeare, il y a quelques années il a également lu les Poèmes d’Apollinaire pour Lou et Le Journal de Jules Renard. En 2009, il récite les poèmes de Jacques Prévert dans les salles bondées du Prague Comedy Theatre.

Dans sa vie personnelle, le malheur l’a rencontrée, un de ses enfants est décédé peu après sa naissance et l’autre, Maria, comédienne de talent, a été assassinée en 2003 par un amant jaloux, Bertrand Cantat, chanteur du groupe Noir Désir. Il laisse derrière lui son fils Vincent, acteur et scénariste.

La passion de toute une vie de Trintignant incluait les voitures rapides. Son oncle était le pilote automobile Louis Trintignant , qui s’est suicidé en course en 1933. Un autre oncle était Maurice Trintignant (1917–2005), pilote de Formule 1 , vainqueur des 24 Heures du Mans et double vainqueur du Grand Prix de Monaco .