La technologie révolutionnaire va changer le travail des services secrets, selon les stratèges des journalistes

« Nous sommes confrontés à une sorte de révolution technique militaire inversée », a déclaré Bagge, qui traite de l’émergence d’une technologie nouvelle et révolutionnaire dans le renseignement militaire tchèque, appelée Emerging & Disruptive Technologies.

Alors que les révolutions militaires passées se sont propagées du champ de bataille au secteur civil et ont eu un impact direct sur l’issue du conflit ou sur l’acceptation des avantages techniques militaires dans la vie civile, la tendance actuelle est tout le contraire.

Les nouvelles technologies apportent la vie privée, et les acteurs non militaires, non gouvernementaux et étatiques, y compris les militaires et le grand public, rencontrent des technologies de qualité militaire dans leur vie quotidienne, mais elles ont été développées et utilisées principalement par le secteur commercial. De l’introduction de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique en passant par les capteurs biométriques et les ordinateurs quantiques aux systèmes autonomes ou aux nouveaux matériaux intelligents.

« Dans le domaine du développement technologique, l’État a été remplacé par des entités privées qui détiennent la clé de la circulation de l’information et des technologies révolutionnaires. Et elles sont souvent présentées au grand public avant que les autorités de l’État n’aient eu l’occasion d’accéder à les connaître, et encore moins y répondre », a déclaré Bagge.

Leur disponibilité et leur « double » usage, c’est-à-dire dans les secteurs civil et militaire, leur confèrent alors le dangereux potentiel d’affecter la compétitivité sur le champ de bataille et de changer la nature de la guerre. Après tout, tout au long de l’histoire de l’humanité, l’introduction de nouvelles armes ou technologies a été un avantage tactique majeur sur le champ de bataille.

Selon Bagge, la nouvelle génération de technologies atteindra un stade de développement et de déploiement dans les années à venir qui modifiera à bien des égards le fonctionnement de sociétés entières. En outre, les technologies révolutionnaires ont le potentiel de modifier fondamentalement l’environnement de sécurité et la forme des futures activités de conflit et de renseignement, y compris les conceptions traditionnelles de la sécurité internationale, de la défense et de l’avantage stratégique.

Cherchez des pois dans la forêt verte

Selon Bagge, les développements technologiques modifient l’essence du travail de renseignement. Cela a un effet direct sur l’acquisition et la protection des informations. De plus, son développement est si rapide que la nouvelle technologie n’est pas seulement utile et un soulagement, mais menace également la capacité de mener des activités de renseignement en général.

Dans le passé, il était impensable pour des particuliers de voir des images satellites vieilles d’une heure en orbite autour de la planète, d’être payés à crédit en tant que service, ainsi que de commander une livraison de nourriture ou de payer pour Netflix.

Bagge prévoit que la protection des informations confidentielles deviendra de plus en plus difficile en raison de la nécessité de les protéger des techniques invasives et des capteurs sophistiqués. Les ordinateurs quantiques pourront décrypter les informations protégées aujourd’hui par des algorithmes de cryptage avancés.

Daniel Baggé Il travaille comme stratège du renseignement militaire pour les technologies nouvelles et révolutionnaires. Il traite de l’impact de la technologie moderne sur la défense et la sécurité. Il a fondé et dirigé le département de la politique de cybersécurité du Centre national de cybersécurité de la NSA (Bureau de la sécurité nationale), puis en est devenu le directeur au NÚKIB (Bureau national de la cybersécurité). En 2018-2021, il a travaillé comme République tchèque Cyber ​​Attaché à Washington. Il a étudié à Prague, en Israël et en Allemagne. Il a enseigné à la Joint Advanced Warfighting School de Norfolk, aux États-Unis, et dans des universités civiles aux États-Unis et en Europe. Il est l’auteur de livres sur les opérations d’information dans le cyberespace.

Les capteurs biométriques et les données qu’ils contiennent, ainsi que les technologies d’apprentissage automatique et les réseaux de neurones, permettront à nouveau l’identification des personnes sur la base de caractéristiques biométriques à un degré difficile à imaginer aujourd’hui.

Et la technologie spatiale et les capteurs ont le potentiel de rendre presque impossible de cacher quoi que ce soit sur terre, en mer, dans les airs ou dans l’espace. « Dans le passé, il était impensable pour des particuliers de voir des images satellites vieilles d’une heure en orbite autour de la planète, de payer un crédit en tant que service et de commander une livraison de nourriture ou de payer pour Netflix », a déclaré Bagge.

D’autre part, en raison du flux accéléré d’informations et de données, les services de renseignement auront beaucoup de mal à fournir des informations pertinentes aux responsables de l’État ou aux commandants militaires pour prendre les bonnes décisions en temps opportun. Dans le même temps, les activités de renseignement reposent essentiellement sur une analyse de qualité et nécessitent du temps.

Si dans le passé l’objectif était d’obtenir et d’analyser des informations propriétaires dans un environnement où l’information était rare ou nettement moins qu’aujourd’hui, aujourd’hui, selon Bagge, la société est complètement immergée dans les données et l’information. Et le principal défi consiste à identifier toutes les données et informations pertinentes.

« Pensez-y comme à un jeu de cache-cache où vous cherchez des pois dans un aérodrome herbeux. Aujourd’hui, le temps ressemble plus à la recherche de pois dans une grande forêt de verdure envahie par la taille d’un petit État », a déclaré Bagge. .

La chute d’un satellite n’est qu’un premier exemple

Selon lui, sur l’exemple du service de renseignement, il est tout à fait possible de montrer clairement comment s’est déroulé le développement des machines et de la technologie. Alors que dans la première phase les machines actuelles facilitent la collecte d’informations et leur analyse, dans la deuxième phase elles faciliteront la prise de décision et dans la troisième phase elles travailleront directement contre d’autres machines ennemies.

« Tout comme les journalistes avaient l’habitude de former et d’évaluer des informations et des données, les algorithmes sont formés aujourd’hui », a déclaré Bagge. Il a rappelé la première conférence publique donnée récemment par le chef des services secrets britanniques MI6 (Secret Intelligence Service), dans laquelle il a prédit qu’au cours de la prochaine décennie, peut-être deux, le monde s’attendrait à des avancées technologiques plus importantes qu’au cours des cent dernières années.

Selon Bagge, le dernier cas de chute de son propre satellite en orbite pourrait être un exemple frappant de vulnérabilité due à la dépendance à la technologie satellitaire de pointe, qui est essentielle pour les communications, la navigation ou la météorologie.

Il faut prendre conscience que les données sont l’ADN numérique de chacun d’entre nous, à la fois le pétrole de la société d’aujourd’hui, et même des munitions imaginaires pour les plateformes technologiques, y compris celles à vocation militaire.

Il a décrit le rôle croissant du cyberespace et de la protection des données dans celui-ci d’une part, et leur « collecte » illégale massive d’autre part, selon le principe du Hack maintenant, décryptez plus tard, comme très préoccupants. Même des données bien cryptées sont attrayantes pour une utilisation future, car la puissance de calcul des ordinateurs quantiques permettra de décrypter des algorithmes de cryptage incassables (en termes de temps et de ressources) aujourd’hui.

Les données cryptées obtenues illégalement ont de la valeur même en quelques années. En substance, il est possible de collecter des données à haute valeur ajoutée pour l’attaquant et d’attendre qu’une solution soit disponible qui la rende accessible et rende son chiffrement contournable. Et la technologie informatique quantique rendra cela possible à l’avenir.

« Nous devons prendre conscience que les données sont l’ADN numérique de chacun de nous, à la fois le pétrole de la société d’aujourd’hui, et même des munitions imaginaires pour les plateformes technologiques, y compris à usage militaire », a ajouté Bagge.

Le temps jouera encore un rôle important

Le temps est l’un des facteurs universels déterminants pour toutes les opérations de combat. À mesure que le rythme du progrès technologique s’accélère, les effets potentiels de la technologie ne sont plus le facteur le plus important, selon Bagge.

La vitesse d’adaptation, la rapidité avec laquelle la technologie peut être déployée et la façon dont elle recalibre la relation entre action et réaction sont tout aussi importantes. Par exemple, l’introduction du moteur à combustion interne a entraîné des changements révolutionnaires dans la conduite des opérations, les manœuvres ou le transport des forces et a ainsi modifié le facteur temps dans les conflits.

Un nouveau mode de communication, d’automatisation ou de perception sensorielle sans précédent (Unparalled Sensory Awareness), où des capteurs sont créés qui dépassent de loin les capacités des sens humains, même au-delà de la technologie qui est encore bien au-delà de notre disposition biologique, a alors le même potentiel. « La capacité de partager des informations et de transférer le pouvoir sur la base de ces informations peut être un facteur déterminant dans un conflit », a déclaré Bagge.

Il peut même y avoir des cas où la vitesse des opérations de combat augmente au point où les mesures défensives ne sont plus nécessaires. La technologie capable de traiter la vitesse de ces informations affectera l’ensemble de l’algorithme de prise de décision et la perception plus large de la sécurité et de la défense dans la société.

Les délais de décision continueront d’être raccourcis et les décideurs doivent être dotés d’une intelligence la plus précise possible. La rapidité sera essentielle pour fournir des informations aux commandants et aux dirigeants politiques, ainsi que pour mener potentiellement une frappe préventive dans le cyberespace

« Il peut même y avoir des cas où la vitesse des opérations de combat augmente au point où les mesures défensives ne sont plus nécessaires. Les technologies capables de traiter cette vitesse d’information affecteront l’ensemble de l’algorithme de prise de décision et la perception plus large de la sécurité et de la défense dans la société, », a déclaré Bagge.

Selon lui, l’importance des algorithmes de l’activité humaine ne peut être sous-estimée ou sous-estimée comme un rêve futuriste. Bagge rappelle que depuis plus de vingt ans, la plupart des échanges mondiaux sur les bourses s’effectuent en dehors du contrôle absolu des négociants en valeurs mobilières dans ce qu’on appelle le trading à haute fréquence (HFT) de l’ordre de la milliseconde, c’est-à-dire via des systèmes automatisés. – algorithme.

« Et maintenant, en tant qu’entreprise, nous réfléchissons aux aspects éthiques de l’inclusion de l’intelligence artificielle dans le processus décisionnel », a ajouté Bagge.