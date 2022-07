La Suisse a échoué contre la France au premier tour, mais après les remplacements, elle est restée invaincue – CT sport – Télévision tchèque

« Nous voulons gagner chaque match. C’est comme ça que nous nous organisons. Nous voulons gagner et jouer un bon match avant les quarts de finale », a déclaré l’attaquant suisse Philipp Kurashev au site Internet de l’IIHF avant le choc contre l’Allemagne.

Le premier tiers est allé à la France, qui est entrée dans le match avec la certitude de la sécurité et en même temps sans aucune chance de progresser depuis les quarts de finale. En moins d’une minute, Rech a touché le poteau gauche du but de Berra, et le Suisse s’est immédiatement défendu lorsque Foro a été expulsé. Puis il a empêché le Suisse de battre Suter avec Malgin grâce à un tacle défensif de Gallet. A la 5ème minute, la France prend l’avantage. Texier capte la passe de Corvi et bat Berra.

Avec Sacha Treille expulsé, Ylönen a réussi le tir de Malgin et Moser a raté. A la 13e minute, il se retrouve devant le gardien suisse Rech, mais le rate d’un revers bluffé. A 13h25, il était déjà 2:0. La combinaison de Tim Bozon et Texier a été complétée dans un but ouvert par l’attaquant de Zlin, Claireaux. À 26 secondes de la fin, Glauser a commis une faute sur l’échappée de Tim Bozon, mais Texier n’a pas converti de penalty.

Le Suisse n’a pas attendu 25 secondes après le début de la seconde mi-temps. Le capitaine Hischier a marqué après la passe de Meier au remplacement. Après l’expulsion des frères Tim et Kevin Bozon, la France a tenu 98 secondes à trois contre cinq et a riposté même lorsque Texier était sur penalty, mais à la 33e minute, c’était égal. Le tir de Geisser depuis la ligne bleue est paré par Riat. À 35:42 lorsque Chakiachvili a été expulsé, Ambühl a marqué d’une position entre les cerceaux, ce qui a poussé son record de matchs disputés en Coupe du monde à 121 matchs.

« Nous avons arrêté l’échec avant, nous avons commencé à revenir beaucoup et nous étions statiques dans la zone médiane. Ils nous ont battus avec leur rythme. Je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu’ils nous attaquent comme ça dès la seconde mi-temps », a déclaré le défenseur français Hugo Galet.

« En première mi-temps, nous n’avons pas joué notre jeu et ils ont eu du mal. Il faut récupérer et jouer comme d’habitude. Nous avons eu beaucoup d’occasions mais au début nous ne les avons pas changées, puis nous les avons changées », a déclaré le défenseur suisse Michael Fora.

Kukan a assuré l’avance des favoris à la 52e minute grâce à un tir de la ligne bleue. La France a tenté de dramatiser la fin dans un jeu de puissance, mais Hischier, qui a amélioré à cinq buts dans le tournoi et est deuxième sur la feuille de match derrière le Suédois Rasmus Asplund, a complété le résultat dans un filet vide.

« Aujourd’hui, nous n’étions pas aussi préparés que nous aurions dû l’être dès le départ. Ils ont pris un bon départ, mais nous avons bien réagi en deuxième et troisième mi-temps et nous avons gagné. Nous avons également eu des occasions en première mi-temps, mais nous avons essayé de trop réfléchir et nous avons déjoué la situation. Mais à la fin, nous nous sommes efforcés de réussir », a ajouté Kurashev.