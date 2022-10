La Russie a violemment attaqué des civils. Vengeance commandée directement par Poutine, dit Pojar

La République tchèque a terminé le sommet des dirigeants de l’Union européenne. Les pays membres cherchent des moyens de survivre à l’hiver malgré la hausse des prix de l’énergie, mais aussi de faire face à la situation sécuritaire complexe. L’Europe est-elle claire sur la manière de procéder contre la Russie ?

Visiteur je demande Tomáš Pojar est vice-ministre des Affaires européennes et conseiller du Premier ministre pour la sécurité.

Dans des circonstances dramatiques, toute l’Europe s’est réunie à Prague ce week-end. Il ne s’agit pas seulement d’une situation énergétique complexe, mais aussi de la sécurité du vieux continent face à l’agression en Ukraine.

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé les dirigeants européens à envoyer davantage d’armes à l’Ukraine. Et selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’Europe devrait également augmenter l’aide financière au pays. Pour l’instant, cependant, les pays débattent de la manière de financer l’engagement d’aide actuel de neuf milliards d’euros (220 milliards de couronnes tchèques) que l’UE a promis à l’Ukraine.

Dans le même temps, l’Ukraine fait face depuis ce matin à une offensive russe intensive. Selon les informations disponibles, les roquettes visaient principalement des cibles civiles et, selon le président Zelensky, il y a eu des morts et des blessés dans tout le pays. Samedi, ils ont réussi à détruire le symbole de l’annexion de la Crimée par la Russie – le pont stratégique de Kertch reliant la péninsule à la Russie. Bien que l’Ukraine n’ait pas officiellement revendiqué l’attaque, le président Vladimir Poutine a qualifié l’attaque d’acte de terrorisme. Les experts ont immédiatement averti que l’on pouvait s’attendre à une augmentation des mesures de représailles de la part de la Russie, ce que les attentats du week-end et de lundi indiquaient.

Quelle est la situation actuelle en Ukraine et l’Europe offre-t-elle suffisamment de prescriptions pour l’aider ? Et quelle réponse le sommet européen de Prague a-t-il apporté ?

01h00 – L’Ukraine fait face à un attentat à la bombe massif depuis ce matin. Il s’agissait d’une attaque brutale visant des cibles civiles. Comment l’Europe devrait-elle réagir à cela ? L’Europe doit condamner les attaques contre les civils et doit intensifier ce qu’elle fait, c’est-à-dire soutenir l’Ukraine et l’Ukraine par l’envoi d’armes. Sinon, ça ne marchera pas. Nous devons essayer d’aider l’Ukraine à endurer cette brutalité. C’est la revanche du régime russe après avoir mal travaillé au front. (…) Les cartes diplomatiques n’existent pas en temps de guerre et à ce stade. Nous pouvons condamner la Russie, mais je ne sais pas quoi faire d’autre – peut-être juste me souvenir de tous les ambassadeurs russes et du nôtre. Une diplomatie qui ne repose pas sur la puissance économique et les armes ne peut pas faire plus que ce que nous faisons déjà. Et y survivre. Cela montre une certaine force.

3h30 – L’armée russe, si elle ne travaille pas bien sur le champ de bataille, ne peut qu’augmenter sa brutalité. Il l’a fait par le passé, il le fait maintenant, il continuera à le faire, il faut s’adapter. La Russie peut continuer à brutaliser et à aggraver la situation jusqu’à ce qu’elle soit à court d’armes. C’est le nœud de la bataille russe, quand ils ne peuvent pas frapper les soldats ukrainiens, alors ils essaient de frapper les civils ukrainiens. Je ne sais pas si c’est le reflet d’un changement de commandement, je pense que c’est directement à la demande du président Poutine, j’en suis très sûr. C’est immédiatement devenu sa responsabilité.

5:00 du matin – Je pense qu’il est impossible de réussir à démoraliser la population ukrainienne. Ils terrorisent les Ukrainiens depuis des mois et ils savent qu’ils doivent se battre pour leur liberté, leur vie. Ils savaient que s’ils se rendaient, plus de terreur, plus d’oppression, plus de chambres de torture les attendaient. L’Ukraine n’a pas non plus vers qui se tourner.

06h00 – Qu’en est-il des menaces répétées de la Russie d’utiliser des armes nucléaires ? La Russie fait du chantage, toujours du chantage. La politique russe a toujours été construite sur le mensonge et le chantage. C’est une autre forme de chantage et de pression. (…) Bien sûr, le régime veut se défendre. Il doit être clair pour la Russie que cela ne restera pas sans réponse et il faut reconnaître que les représailles coûteront cher à la Russie. Si le régime russe découvre cela, je pense qu’il ne procédera probablement pas. Bien sûr, nous devons prendre au sérieux les paroles et le chantage russes. Nous n’avons pas pris cela au sérieux lorsque la Russie nous a fait chanter avec du gaz, en disant que ce serait une arme dans le bras de fer russe de l’Occident. Nous devrions le prendre au sérieux. Quand les Russes menacent, ils le pensent.

8h00 – Le gouvernement a annoncé qu’une réunion conjointe des gouvernements ukrainien et tchèque se tiendrait à Kyiv le 31 octobre. Est-ce toujours valable après l’attaque d’aujourd’hui ? Ce n’est pas une réunion des deux gouvernements. Plutôt une première avec plusieurs ministres, où on a envie de parler d’un sujet qui nous intéresse beaucoup. Si nous ne venons pas à cette date, nous pouvons venir une autre fois. Cela dépendra de la partie ukrainienne, de la manière dont il sera utilisé, de la situation gouvernementale. Si l’Ukraine propose une autre date, tant pis. C’est ce qu’on voulait dire dès le départ, dans une telle situation il faut être prêt à improviser. Je pense que des négociations auront lieu, mais quand et comment reste à voir, car tout n’est pas entre nos mains.

9h00 – L’annonce de la date précise de la réunion est-elle un risque pour la sécurité ? C’est la partie ukrainienne qui l’a annoncé, pas nous. Nous sommes prêts à y aller. Nous nous sommes attaqués aux problèmes de sécurité en premier lieu, nous n’avons jamais annoncé quand nous irions là-bas, qui exactement y irait, comment, pendant combien de temps et où exactement cela se tiendrait. Kyiv est une grande ville qui peut être atteinte de plusieurs façons.

11H00 – La ministre de la Défense, Jana Ernochová, a annoncé ce week-end que la République tchèque avait fourni jusqu’à présent 4,2 milliards de couronnes d’aide militaire à l’Ukraine. Doit-on s’attendre à ce que l’aide se poursuive ? L’aide continuera comme l’aide pour la plupart des Occidentaux continuera. L’UE a décidé d’un financement supplémentaire, une partie de l’aide a également été remboursée par des fonds de l’UE, en partie compensée par les États-Unis et l’Allemagne. Cela tient en partie au fait que nous nous débarrassons du matériel inutile, qui est lié à la modernisation de l’armée.

12h00 – Les bombardements pourraient-ils raviver une vague de réfugiés ukrainiens ? Bien sûr qu’ils le peuvent. À l’intérieur et à l’extérieur de l’Ukraine, ils peuvent dissuader de nombreuses personnes de vouloir retourner dans certains endroits. C’est un autre jeu cynique du régime russe. Rejouez avec les réfugiés. Expulser des gens et les envoyer en Europe pour semer le malaise dans la société européenne.

13:00 – Dans quelle mesure la diplomatie tchèque est-elle satisfaite du sommet ? Le sommet a été un succès grâce à l’engagement de centaines de personnes. Grâce à eux, cela s’est parfaitement déroulé et nous avons de très bonnes critiques à son égard à l’étranger. C’était un acte dont nous ne pouvions pas avoir honte. (…) Je ne m’attendais pas à ce qu’un millier de reporters viennent. C’était un spectacle impressionnant.

17:00 – Le président français Emanuel Macron n’essaie-t-il pas d’attirer le plus d’attention lors du sommet ? Emanuel Macron est une plus grande célébrité dans le monde que Petr Fiala, il est le président de la France et la France est un pays légèrement plus grand que les Tchèques. Si Macron parle du sommet de Prague et a un arrière-plan Château de Prague, c’est une bonne publicité pour nous. Il a proposé le concept, ayant d’abord certains doutes qu’il ne s’agissait pas d’une sorte de remplacement du format d’expansion de l’UE existant, mais a réussi à s’en débarrasser assez solidement.

20h00 – L’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Sani, était à Prague la semaine dernière à l’invitation du président, il a quitté inopinément Prague mercredi soir avant un sommet clé. Prétendument parce qu’il n’a pas été autorisé à assister au sommet de l’UE. Est-ce vrai? Je ne connais pas tous les détails, c’était une visite au bureau du président, nous avons parlé avec lui et le Premier ministre. Le Premier ministre lui a parlé après le programme au château, l’émir du Qatar nous a dit qu’il prévoyait de partir, mais il n’a pas eu l’air offensé. La rencontre a été très amicale et gentille. Il doit avoir appris qu’il y aura 44 autres dirigeants ce jour-là et nous, en tant qu’hôtes, n’aurons pas de temps pour lui. Il a décidé, peut-être pour des raisons programmatiques, de voyager et de ne pas mélanger pommes et poires ici.