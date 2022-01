La Russie a imposé des sanctions réciproques contre des responsables de l’UE

Selon la diplomatie russe, cette décision touchera principalement les dirigeants des sociétés militaires européennes privées opérant dans différentes régions du monde, mais également les représentants des forces de sécurité, législatives et exécutives de plusieurs États membres, qui, selon Moscou, sont « personnellement responsables ». pour des politiques anti-militaires. » La Russie » les droits de la population russophone et des médias « .

Dans le même temps, Moscou a condamné les politiques « hypocrites » et « destructrices » de l’Occident envers la Russie et ses alliés, et a exhorté Bruxelles à répondre aux appels des « Européens raisonnables » appelant à la fin des politiques de sanctions, renversant le droit international et conduisant à une impasse pour rétablir la stabilité et la sécurité dans la région euro-atlantique et normaliser l’atmosphère dans les relations internationales, a ajouté le ministère.