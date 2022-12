Olga Lopatkinov se promenait nerveusement dans la cave comme un prisonnier. À propos de ses six enfants adoptés, qu’elle a élevés il y a une semaine à Marioupol en Ukraine, elle ne savait pas au début et ne savait pas à quoi s’attendre. Sa famille est confrontée à l’un des problèmes les plus urgents posés par les loups en Ukraine : les efforts de la Russie pour capturer des orphelins ukrainiens afin de les élever comme des Russes, selon l’agence de presse AP.

Les agences de presse ont constaté que la stratégie russe fonctionnait. La Russie affirme que nombre de ces enfants n’ont ni mère ni tuteur, ou qu’ils ne peuvent pas du tout être contactés.

Selon les conclusions de l’agence, des personnes expulsent des enfants ukrainiens vers la Russie ou des pays contrôlés par les séparatistes sans leur consentement. Je leur ai juré que leurs familles ne voulaient pas d’eux, je les ai mis dans la famille russe et leur ai donné la citoyenneté de la Fédération de Russie.

L’AP a déclaré que son enquête approfondie a également suivi des enfants ukrainiens qui sont partis et ont grandi en Russie. Il est basé sur plusieurs entretiens avec des parents et des enfants en Ukraine et en Russie, par e-mail et correspondance papier, sur des documents russes et, initialement, dans des journaux officiels russes.

Élever un enfant né sur une terre infestée de loups dans un autre pays ou une autre culture doit être l’un des critères du génocide, une tentative d’effacer l’identité de toute une nation. Personne n’associe une telle politique au président russe Vladimir Poutine.

Ce n’est pas quelque chose qui va se passer sans tuer des combattants, a déclaré Stephen Rapp, un ancien commissaire américain chargé des crimes, qui conseille les Ukrainiens sur les crimes commis par la Russie.

D’abord pour la vie et ainsi de suite

La Russie interdit l’adoption d’enfants de l’étranger, mais en mai de cette année, Poutine a signé un décret accélérant l’adoption de la religion russe par les enfants ukrainiens sans certificat de naissance.

La Russie prépare une liste de familles russes qui conviennent aux enfants ukrainiens ou qui leur apporteront un soutien financier. La télévision d’État russe a diffusé comment les organisateurs de la cérémonie ont donné aux enfants ukrainiens des documents russes. On ne sait pas combien d’enfants c’était. Selon les données ukrainiennes, près de 8 000 s ont été déportés vers la Russie.

La Russie n’a pas encore publié de données. Maria Lvov-Blov, la médiatrice russe pour les enfants, a déclaré qu’il y avait 100 000 enfants ukrainiens en Russie. Depuis lors, il y en a eu beaucoup, seulement avec son arrestation, il y en a eu 230 autres. Lvov-Belov lui-même, qui figure sur les listes de sanctions des États-Unis, de l’UE, du Canada et de l’Australie, a emmené l’adolescent de Marioupol. La Russie, selon son bureau, aidera les enfants à obtenir leur première chance de vivre en paix et chez eux.

Une nounou professionnelle de Moscou a déclaré avoir appelé une agence sociale locale pour s’occuper d’enfants ukrainiens. À l’âge de cinq ans, elle avait six enfants russes, dont des enfants de Marioupol. Le tribunal a envoyé les enfants en prison et maintenant ils sont citoyens russes.

Ils doivent choisir entre être adoptés par une famille russe ou un orphelinat russe. Il y a quinze ans, il cherchait une nouvelle vie en Russie. gémit parce que son vélo à Marioupol a été bombardé et qu’un de ses amis est mort, gémit parce qu’ils sont tous allés quelque part.

Retour

Les enfants adoptés d’Olga Lopatkinov passent toute la journée cachés dans le sous-sol de la station balnéaire où ils passent leurs vacances. Tymofij, 17 ans, cherche un jeune frère, dont l’un souffre d’une maladie chronique ou d’un handicap.

Ils perdent le contact avec Lopatkinová lorsque l’électricité est coupée dans la ville. Un certain policier de Marioupol a réussi à les faire sortir du sous-sol, mais l’unité pro-russe du poste de contrôle ne les a pas laissés partir. Ils sont décédés plus tard dans un hôpital séparatiste de la République populaire de Donck (DNR). Lorsque Tymofij a finalement réussi à contacter sa mère, il était hors du pays. Zuil.

Il a fallu un certain temps avant que Lopatkinov ne parvienne à lui expliquer ce qui s’était passé. Pour cette professeure d’éducation musicale et artistique, qui, adolescente, a bu pour sa mère et pendant la lutte pour son foyer en 2014, la situation avec les enfants était la pire qu’elle ait jamais connue.

Lorsque l’invasion russe de l’Ukraine a commencé, se rendre de Vuhledar à Marioupol, qui se trouve à 100 kilomètres, était extrêmement dangereux. Sa fille biologique de 18 ans, Rada, a épousé son mari près de Kharkov, alors près de la ligne de front. Lorsque le bombardement commence, Lopatkinov décide de partir à l’étranger. Il est allé en France avec sa fille. À cause de son fils adoptif, il a menti aux conseils ukrainien et russe, se tournant vers des militants.

les edmen du DNR ont dit de donner aux enfants si le chien boit la Russie pour eux. Il craignait que ce soit un bug et a refusé. Mais il y a eu une percée. les rangs de la république séparatiste ont permis à un volontaire de récupérer les enfants de Lopatkin. Lorsque les chevaux arrivèrent enfin en France, Tymofij fut soulagé. Maman, ça va, maintenant maman est en charge, je suis redevenu un enfant, dit Lopatkinov.