« La révision de la stratégie de la BCE est une bonne nouvelle pour le Portugal », déclare Centeno – Monetary Policy

Dans une interview avec Journal public, Mário Centeno, gouverneur de la Banque du Portugal, a commenté l’annonce de l’examen de la stratégie de la Banque centrale européenne (BCE), le premier examen en 18 ans.

Centeno, qui est également membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a souligné que la révision de la stratégie, qui renforce « la capacité de la BCE à mener une politique monétaire accommodante dans une période de hausse de l’inflation supérieure à 2 % », donne au Portugal plus de temps pour corriger sa faiblesse, citant dette par exemple.

« Cette révision de la stratégie franchit une étape très importante dans la capacité de la BCE à maintenir une politique monétaire accommodante dans une période de hausse de l’inflation au-dessus de 2%, à condition qu’elle soit temporaire et modérée », a déclaré Mário Centeno, qui a ajouté que, De ce point de vue, la revue de stratégie est « une bonne nouvelle pour le Portugal qui a besoin d’une période de transition soutenue pour la convergence de ces indicateurs avec la zone euro ». « Il ne faut pas rater cette opportunité, il faut continuer dans cette voie dès que l’évolution de la pandémie le permettra. Les décisions prises en Europe l’année dernière et qui continuent d’être prises cette année, et ici j’inclus clairement la politique monétaire, ont été d’allouer du temps à ce processus pour se concrétiser. Au Portugal, nous ne pouvons pas rester silencieux », a souligné le gouverneur du Banco de Portugal. Concernant la relance économique, Mário Centeno a souligné qu’il ne faut pas « craindre » le retrait de la relance, mais de tels moments ne peuvent pas être anticipés. « Ces instruments sont très efficaces , ils contribuent de manière très positive à la réalisation des objectifs et ces leçons, bien sûr, ne peuvent être ignorées lorsque nous devons nous adapter et, dans certains cas, nous nous retirons, car nous n’avons pas à craindre le moment. ne l’anticipe pas. » , a-t-il prévenu.