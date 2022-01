La punition la plus dure pour la femme qui a causé le gros accident du Tour de France

Accident choquant au Tour de France

ce samedi Tour de France Il a eu un épisode malheureux lors de sa première étape en raison de l’inattention d’un fan qui, à cause de son désir de montrer l’affiche devant la caméra, a provoqué un accident majeur qui a fait le tour du monde. Alors que la compétition se poursuit, la Police tente de retrouver l’identité de la femme.

« Nous dénonçons cette femme qui s’est très mal comportée », déclaré à AFP Directeur de tournée adjoint Pierre-Yves Thouault. « Faisons en sorte que le spectacle ne soit pas gâché par un comportement inacceptable d’une petite partie du public », a ajouté le directeur adjoint du Tour.

Selon le portail français, le procureur a confirmé que Une enquête pénale a été ouverte contre la mystérieuse femme pour « violation délibérée des règles de sécurité et blessures pouvant empêcher une personne de travailler jusqu’à trois mois ».. Selon la loi, il peut être condamné à un an de prison et à une amende minimale de 15 000 USD.

En raison de l’insouciance de la foule, quatre coureurs ont quitté le Tour après cette première étape : Jasha Sutterlin (DSM) d’Allemagne, Marc Soler (Movistar) d’Espagne), Cyril Lemoine (BB Htels) de France et Ignatas Konovalovas de Lituanie (Groupama -FDJ). D’autres participants ont également été touchés par divers degrés de chute survenue au kilomètre 45.

D’après les images aériennes qu’ils ont prises lors de l’émission, la femme en question n’a subi aucune blessure contrairement à certaines des blessures survenues en raison de ses actions entre le cycliste et les spectateurs. Dans la vidéo, vous pouvez voir comment il tourne à l’impact Tony Martin avec sa bannière et réussi à tenir debouttandis que le crash majeur a été déclenché par un important peloton de coureurs arrivant à une vitesse d’environ 50 km/h selon les informations fournies par les médias allemands image.

« Allez Opi-Omi ! »le signe dit dans ce qui se traduit par « Allez grand-père et grand-mère », dans un mélange entre allemand et français. Bien que l’identité de cette personne ne soit pas encore connue, les médias français Le Figaro le définir comme « public allemand ».

centre de la france Équipe rapporte que la brigade de gendarmerie de la ville de Landerneau est chargée de l’enquête. En même temps, Ils ouvrent un processus rapide pour présenter des témoins qui peuvent fournir des informations permettant d’identifier la personne responsable, qui a quitté les lieux avant l’intervention des forces de sécurité. Selon le journal local Ouest de la France, La femme portant une veste jaune a pris la fuite et n’a pas été retrouvée.

Quatre cyclistes contraints de quitter le Tour (AFP)

