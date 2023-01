Les troupes russes se battaient pour Bakhmut avec des défenseurs ukrainiens depuis plusieurs mois, ne réalisant que des gains territoriaux limités pendant cette période. La ville elle-même est toujours fermement entre les mains des Ukrainiens. Selon des responsables ukrainiens et occidentaux, les attaques constantes ont causé d’importantes pertes humaines et matérielles du côté russe.

Serhiy Cherevaty, porte-parole du groupe oriental des forces ukrainiennes, a déclaré mardi que la Russie avait cessé d’opérer dans la zone sous forme de compagnies (30 à 150 soldats) ou de bataillons (600 à 800 soldats) et déployait désormais des équipes de 10 à 15 soldats en remplacement. Un affaiblissement similaire du potentiel offensif des troupes russes a été observé par l’ISW en août dans la région de Kherson, à partir de cette section sur la rive droite du Dniepr, les troupes russes se sont finalement retirées en novembre après que l’Ukraine a pris l’initiative.





Diable russe. Kyiv a demandé à l’Église orthodoxe de qualifier Poutine de diable

« Le rythme de l’avancée militaire russe dans la région de Bakhmut a récemment ralenti en raison d’une pénurie de troupes et de munitions », ont déclaré des analystes américains. « L’utilisation de groupes de la taille d’une troupe par l’armée russe est probablement le résultat de l’attrition et indique une plus grande dégradation des formations militaires », a ajouté l’institut, ajoutant que l’intensité des combats est susceptible de diminuer à l’avenir, sauf renforts et fournitures d’obus d’artillerie. arrivé pour la Russie.

Les troupes russes ont poursuivi mardi leur offensive autour de Bakhmut. Les deux parties ont signalé de violents combats près de Soledar, au nord de Bakhmut, et au sud dans le village d’Opytne, où, selon des blogueurs pro-Kremlin, les Russes ont réussi à repousser les Ukrainiens d’un point fortifié non spécifié.