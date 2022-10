La Pologne, l’Albanie, les îles Féroé et la Moldavie attendent des footballeurs pour les éliminatoires du Championnat d’Europe | Nouvelles

Lors des qualifications pour le Championnat d’Europe 2024 en Allemagne, l’équipe nationale tchèque de football affrontera le groupe E de cinq joueurs avec la Pologne, l’Albanie, les îles Féroé et la Moldavie. Cela a été décidé par le tirage au sort d’aujourd’hui à Francfort-sur-le-Main.

Le tirage au sort a divisé les 53 pays en sept groupes de cinq et trois groupes de six. La Russie, qui a été expulsée des compétitions de l’UEFA en raison de l’invasion de l’Ukraine, ne participera pas aux éliminatoires. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour la Coupe d’Europe, l’Allemagne a un départ garanti en tant qu’hôte.

Les trois places restantes du tournoi seront disputées par les 12 nations qui n’ont pas atteint les barrages classiques dans l’ordre dans lequel elles se trouvaient dans la Ligue des Nations. Depuis la division de la fédération, l’équipe nationale tchèque n’a jamais raté l’Euro, l’an dernier en championnat continental, les hommes de l’entraîneur Jaroslav ilhavy ont atteint les quarts de finale.

« Les chiffres sont relativement favorables pour nous. Nous aurions pu affronter un adversaire beaucoup plus coriace dans les paniers un, trois et quatre. Je pense que nous devons être satisfaits. Continuer sans discussion reste une priorité absolue », a déclaré Petr, président de la Fédération tchèque de football. Fousek. , dans un enregistrement pour les médias.

« Nous voulons progresser à partir de ce groupe, cela aurait pu être pire. La Pologne sera le favori étant donné qu’elle est venue du premier panier. Cependant, nous le partagerons avec lui et je pense que cela fonctionnera. Nous ne voulons pas sous-estimer les autres équipes trouvent des excuses si nous disons que les îles Féroé et la Moldavie seront des adversaires coriaces, même si nous les respectons », a déclaré ilhav, avec qui la FAČR a prolongé le contrat pour le prochain cycle de qualification au printemps.

Avant le tirage au sort, l’UEFA a divisé les équipes en six paniers de performance sur la base des résultats de la troisième année de la dernière Ligue des Nations, au cours de laquelle l’équipe nationale tchèque a été reléguée du groupe d’élite A fin septembre. Champions de France et d’Angleterre.

L’équipe tchèque a esquivé un autre adversaire le plus fort du tirage au sort et a obtenu le premier panier Pologne. L’équipe autour de l’attaquant vedette de Barcelone Robert Lewandowski, contrairement aux cercles ilhavy, est passée des séries éliminatoires aux prochains championnats du monde au Qatar en mars.

Lors du dernier match contre la Pologne en novembre 2018, l’équipe nationale tchèque a gagné 1-0 en préparation à Gdańsk. Dans un duel compétitif, les adversaires se sont rencontrés pour la dernière fois lors de la phase de groupes de l’Euro 2012, et l’équipe nationale dirigée par l’entraîneur de l’époque Michal Bílek s’est également qualifiée pour la phase à élimination directe après avoir gagné 1:0.

À partir du troisième panier, il a attribué le lot ilhav à sa paroisse Albanie. La nation des Balkans n’est apparue qu’une seule fois dans un événement majeur, ne parvenant pas à se qualifier du groupe à l’Euro 2016. Les Tchèques ont invité l’Albanie à s’échauffer avant les Championnats d’Europe en juin dernier et ont gagné 3:1 à Prague.

AVEC Îles Féroé Les représentants joueront un match préparatoire à Olomouc le mois prochain avant les matchs des prochains éliminatoires. Les équipes tchèques ou tchécoslovaques ont dominé les six duels précédents entre elles et n’ont encaissé aucun but.

Aussi avec Moldavie Jusqu’à présent, l’équipe nationale a 100% d’équilibre. Les représentants ont jusqu’à présent remporté les deux matches des éliminatoires européens pour le championnat 2004 sans encaisser de but.

Si les Tchèques n’atteignent pas les deux premières places du groupe, ils ont encore une chance en playoffs. Dans ce document, les 12 nations qui ne se qualifieront pas joueront pour les trois places restantes de l’Euro dans l’ordre où elles se trouvaient dans la Ligue des Nations. Quatre équipes des groupes A, B et C se battront pour une place par KO. Les Tchèques sont classés 14e au classement de la Ligue des Nations, ils ont donc au moins besoin de séries éliminatoires pour s’assurer qu’ils ne se qualifient pas pour les classiques des douze. pays devant lui (à l’exclusion de l’Allemagne) pas plus de trois par euro.

Le groupe de qualification culminera en novembre de l’année prochaine, les barrages ayant lieu en mars 2024. Le tournoi final débutera le 14 juin 2024 et sera organisé par 10 villes allemandes. L’Italie conserve l’or et, dans un groupe C de qualification bondé, elle affrontera l’Angleterre lors d’une rediffusion de la finale de l’Euro de l’an dernier, entre autres.

Tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Europe de football 2024 en Allemagne :

Groupe A : Espagne, Ecosse, Norvège, Géorgie, Chypre.

Groupe B : Pays-Bas, France, Irlande, Grèce, Gibraltar.

Groupe C : Italie, Angleterre, Ukraine, Macédoine du Nord, Malte.

Groupe D : Croatie, Pays de Galles, Arménie, Turquie, Lettonie.

Groupe E : Pologne, République tchèque, Albanie, Îles Féroé, Moldavie.

Groupe F : Belgique, Autriche, Suède, Azerbaïdjan, Estonie.

Groupe G : Hongrie, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Lituanie.

Groupe H : Danemark, Finlande, Slovénie, Kazakhstan, Irlande du Nord, Saint-Marin.

Groupe I : Suisse, Israël, Roumanie, Kosovo, Biélorussie, Andorre.

Groupe J : Portugal, Bosnie-Herzégovine, Islande, Luxembourg, Slovaquie, Liechtenstein.