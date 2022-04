La Pologne au premier rang des pays aidant l’Ukraine

Le groupe de réflexion allemand Kiel Institute for the World Economy a publié des données sur l’aide dirigée vers l’Ukraine depuis le début de la guerre par les différents pays du monde, à la fois en termes absolus et par rapport à leur PIB.

Dans les deux classements, la Pologne occupe la deuxième place, en termes absolus, l’aide polonaise à l’Ukraine est estimée à près d’un milliard d’euros et est principalement financière, complétée par une assistance militaire.

Les États-Unis sont en tête du classement de l’aide basée sur la valeur, qui oriente l’aide vers l’Ukraine pour un montant de plus de 7,5 milliards d’euros, une part importante de cette aide étant de nature militaire.

La troisième place de ce classement est occupée par le Royaume-Uni avec l’aide de 0,8 milliard d’euros, en quatrième – l’Allemagne avec l’aide de 0,5 milliard d’euros, suivie par la France, l’Italie, la Suède, l’Estonie et le Canada avec l’aide de 0,2 milliard d’euros. . .

Il semble cependant que le deuxième classement de l’aide, basé sur le rapport de sa valeur au PIB d’un pays, décrit plus précisément les efforts financiers, humanitaires et militaires de chaque pays pour l’Ukraine.

A cette deuxième place, l’Estonie est le leader incontesté, dont l’aide à l’Ukraine est estimée à près de 0,8 % de son PIB, la Pologne est en deuxième position avec une aide de près de 0,2 % du PIB, et la Lituanie en troisième position avec une aide du niveau de 0,05% du PIB, à côté de la Slovaquie, de la Suède et des États-Unis avec une aide au niveau de la Lituanie.

En queue de ce classement se trouvent les « grands » de l’Union européenne, ceux qui ont mené jusqu’ici et instruit les autres qui ont toujours raison, notamment en ce qui concerne les politiques orientales de l’Union européenne, à savoir la France, l’Italie et l’Allemagne.

Cependant, les deux notations présentées par le groupe de réflexion allemand présentent de sérieux inconvénients, notamment en ce qui concerne l’aide destinée à l’Ukraine, mais excluant l’assistance fournie aux réfugiés ukrainiens qui se trouvent pour la plupart dans les pays voisins du pays.

La Pologne a jusqu’à présent accueilli la plupart d’entre eux (le nombre de réfugiés a dépassé 2,8 millions sur environ 4 millions de tous ceux qui ont quitté l’Ukraine jusqu’à présent) et supporte une énorme charge financière associée à leur entretien.

La loi, qui introduit des paiements aux personnes qui amènent des réfugiés chez eux, ou des prestations pour eux, ainsi que la couverture des frais d’éducation et de garde des enfants dans les deux mois (jusqu’au 24 avril), coûte au budget de l’État environ 8 milliards de PLN. soit près de 2 milliards d’euros.

Cependant, les coûts énormes pour les réfugiés en Pologne sont également supportés par les gouvernements locaux, les sociétés du Trésor public, les entrepreneurs privés, les organisations non gouvernementales et les églises, et enfin les particuliers, dont la valeur est même difficile à estimer.

En ce qui concerne également le montant de l’aide militaire, dans le cas de notre pays n’est pas divulgué, le président, le premier ministre et le ministre de la défense en ont parlé vaguement.

On sait cependant que l’ampleur de cette assistance dirigée de la Pologne vers l’Ukraine, ne serait-ce qu’en raison de la situation géographique de notre pays, est énorme et l’Ukraine elle-même le dit, se vantant de la grande efficacité de l’équipement polonais sur le champ de bataille.

Tout montre que l’ampleur de l’aide de notre pays à l’Ukraine, y compris l’aide liée à l’admission de près de 3 millions de réfugiés de ce pays, ainsi que la prise en compte de l’assistance militaire complète, est comparable en valeur à l’aide américaine.

Et cela fera de nous un leader dans le classement de l’aide, tant en termes de valeur que par rapport au PIB de la Pologne.