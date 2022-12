La nourriture dans les magasins sera plus chère si les producteurs tiennent compte des coûts plus élevés

96 % de sucre cristallisé. Oeufs de poulet frais 53 pour cent. 60 pour cent d’oranges importées. Margarine 50 pour cent. Les prix de certains aliments dans les magasins tchèques ont augmenté beaucoup plus rapidement cette année que les prix des intrants. Cependant, ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour les consommateurs nationaux. Le panier sera probablement plus cher. Et cela malgré le fait que les prix de la plupart des matières premières agricoles sur les marchés mondiaux ont chuté après une forte hausse au premier semestre.

Les agriculteurs, les producteurs de denrées alimentaires et les commerçants utilisent les mêmes arguments pour justifier de nouvelles hausses de prix, mais peut-être pas de beaucoup : des intrants plus coûteux – des prix de l’énergie plus élevés aux engrais industriels plus coûteux et aux mélanges d’aliments pour le bétail en passant par les coûts de main-d’œuvre plus élevés. Jusqu’à présent, ces éléments ne se reflètent que partiellement dans les prix à la consommation. De plus, de nombreuses entreprises fixent le prix de l’énergie jusqu’à la fin de l’année, de sorte qu’elles ne tiennent pas compte des coûts plus élevés avant l’année prochaine.

Jan Fanta, associé directeur du département de conseil de la société de conseil EY, souligne que l’évolution des prix dépendra bien sûr également de l’offre et de la demande actuelles pour chaque matière première. Cela sera particulièrement affecté par la poursuite du développement du conflit en Ukraine, qui est l’un des principaux producteurs et exportateurs de céréales au monde. Par exemple, en 2020, l’Ukraine était le cinquième exportateur de blé avec une part de près de 10 %. La Russie est en tête de liste avec près du double de la part. Au cours de cette campagne, environ un tiers de moins de céréales ont été exportées d’Ukraine qu’au cours d’une période comparable l’an dernier.

Qu’est-ce qui ralentira la croissance des prix?

L’analyste agraire Petr Havel a écrit pour l’hebdomadaire The Economist il y a quelque temps que les prix alimentaires intérieurs n’ont plus à augmenter au rythme où ils le sont aujourd’hui. Selon lui, outre la baisse de la TVA sur l’alimentation, la baisse du prix de l’électricité et du gaz pour les grandes entreprises contribuerait de manière significative au ralentissement de la hausse des prix.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’il s’appuierait sur cette mesure. Les prix de l’énergie pour les grandes entreprises devraient être plafonnés aux mêmes niveaux que pour les petites entreprises et les ménages, à savoir six couronnes par kWh d’électricité et trois couronnes par kWh de gaz. Les propositions sont prêtes, mais le gouvernement semble avoir décidé d’attendre une solution européenne.

Le champ énergivore sera le plus sous pression. Les agriculteurs qui doivent chauffer leurs locaux à des températures plus élevées, ainsi que ceux qui doivent refroidir les entrepôts.

Selon les industriels de l’agroalimentaire, une solution paneuropéenne serait idéale. « Si aucun n’est trouvé et que l’État prend des mesures au niveau du budget national, il peut liquider des économies plus petites comme la Tchéquie. Nous ne pourrons pas égaler le soutien dirigé par l’Allemagne, la France ou la Pologne à leurs industries manufacturières. Il sera difficile pour nos fabricants d’être compétitifs », a déclaré Helena Kavanová de la Food Chamber. Le problème, cependant, est que trouver une correspondance prend encore beaucoup de temps – et de nombreux fabricants sont déjà sur les rochers.

