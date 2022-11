La lutte pour des « labels sains » sur les aliments continue

La révision prévue des étiquettes nutritionnelles sur les aliments dans l’Union européenne à l’aide du Nutri-Score aura un impact négatif sur les agriculteurs et les producteurs d’aliments avec des étiquettes protégées. Selon le ministère de l’Agriculture de la République tchèque [MZe ČR].

La station fait part de la réserve émise lors d’une conférence à Bruxelles concernant le nouvel étiquetage sur la face avant des emballages alimentaires. L’événement a réuni des représentants de la Commission européenne, du Parlement européen et des représentants des agriculteurs et des producteurs alimentaires.

Nutri-Score est un système d’étiquetage alimentaire basé sur la méthode scientifique pour déterminer la valeur nutritionnelle des produits. Il fournit aux consommateurs une évaluation globale du produit nutritionnel à l’aide d’un code composé des cinq lettres A à E et de la couleur correspondante allant du vert au jaune au rouge. La France, par exemple, a introduit un panneau simple qui ressemblait à un feu de circulation.

L’algorithme de calcul du système attribue des points pour les nutriments à risque tels que le sucre, les acides gras saturés ou le sel, mais également des contrepoints pour les nutriments souhaités tels que les protéines, le pourcentage de fruits ou de fibres.

Le ministre Nekula interroge le Nutri-Score sur l’alimentation

Ministre de l’Agriculture Zdeněk Nekula [KDU-ČSL] a déclaré que toutes les conséquences possibles devraient être envisagées avant d’adopter de nouvelles règles qui affectent tous les consommateurs et producteurs de l’UE. Selon lui, une meilleure solution serait de mettre davantage l’accent sur l’éducation des consommateurs.

Et il a aussi fait un argument. Dans les discussions sur l’introduction d’un système unifié, selon son bureau, il aurait un impact négatif sur les fabricants de produits alimentaires. Le système Nutri-Score classera uniquement les produits alimentaires comme sains, moins sains et malsains.

Selon le ministère, jusqu’à 90% des produits IGP et AOP seront étiquetés les moins sains dans le système Nutri-Score simplement parce qu’ils contiennent du lait et de la viande. Bien qu’ils représentent la qualité de la production européenne.

« Ainsi, même les aliments de très haute qualité peuvent être discriminés par les consommateurs. Par conséquent, le nouveau système ne doit pas être discriminatoire. Il convient également de veiller à évaluer les aliments correctement transformés et à éviter une mauvaise évaluation des produits alimentaires de base. » dit le ministère.

En République tchèque, ces aliments comprennent, par exemple, la carpe Olomouc tvarůžky ou Třeboňský. Au contraire, selon un précédent rapport de l’Institut national de la santé [SZÚ] le sens du label Nutri-Score n’est-ce pas « séparé nourriture délicieuse de la mauvaise nourriture. »

« … mais en distinguant les aliments plus sains des aliments moins sains sur cinq niveaux, au sein de groupes d’aliments individuels », représentant de la SZ mentionnée précédemment.

Selon SZÚ, l’utilisation d’étiquettes nutritionnelles sur les emballages en République tchèque aidera également les fabricants de produits alimentaires à reformuler leurs produits de manière à les faire passer à une classe sanitaire supérieure. Et pour que les consommateurs pensent immédiatement à leur santé lorsqu’ils choisissent des aliments.

Environ la moitié des pays de l’UE introduiront le label

Selon le ministère de la République tchèque, environ la moitié des États membres soutiennent l’introduction de l’étiquetage volontaire. En République tchèque, la mise en place du Nutri-Score a été soutenue par une plateforme regroupant par exemple SOCR et les entreprises Nestlé, Danone et Emco. La Société tchèque d’obésitologie a également exprimé son soutien. Le SOCR a déclaré dans un communiqué de presse en octobre que les principaux avantages d’un étiquetage uniforme étaient l’éducation des consommateurs et une orientation accrue sur la valeur nutritionnelle. Au contraire, la Chambre alimentaire de la République tchèque s’y oppose [PK ČR].

Le président de PK CR, Dana Večeřová, concernant l’étiquetage des aliments utilisant le label Nutri-Score, déclare que par rapport à certains produits selon la forme actuelle du Nutri-Score, les alternatives végétariennes peuvent mieux se classer que les classiques. Viande. Bien qu’il se compose d’un certain nombre d’ingrédients, tels que le stabilisant, la fécule de maïs ou la sauce soja.

« Les aliments hautement transformés avec un certain nombre d’additifs sont marqués avec le meilleur score. Et les hamburgers classiques fabriqués à partir d’ingrédients d’origine animale pure ont une note C. » a-t-il dit, ajoutant qu’un tel étiquetage n’amenait pas les consommateurs à une bonne nutrition.

–ČTK/RED–