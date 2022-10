La France démantèle la Pologne, elle affrontera l’Espagne en finale de l’Eurobasket – T sport – Télévision tchèque

« Nous avons commencé avec beaucoup de volonté et de détermination, ce qui en a décidé », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France Vincent Collet. La différence de score de 41 points est la plus élevée de l’histoire des médailles dans le format actuel des Championnats d’Europe. En 1993, la Croatie a battu la Grèce par 40 points dans un match pour la médaille de bronze, tout comme l’équipe polonaise de l’Union soviétique en demi-finale de 1967.

La Pologne a battu mercredi la Slovénie, championne en titre, avec la star Luka Donči, mais elle a perdu contre la France. Au premier tour, ils n’ont marqué que 18 points contre un médaillé d’argent olympique de Tokyo, ce qui était leur plus bas en demi-finale du CE depuis 1946, lorsque l’équipe nationale tchécoslovaque a tenu la Hongrie à 12 points.

Après la pause, les Polonais ont fait un peu mieux, mais face à une défense menée par le triple MVP NBA Rudy Gobert, aucun d’eux n’a réussi à marquer 10 points. Les meilleurs buteurs de l’équipe perdante sont Michal Michalak et AJ Slaughter avec neuf points.

Le meilleur marqueur des vainqueurs était Guerschon Yabusele, qui a donné 22 points. La France est en finale du Championnat d’Europe pour la première fois depuis 2013, année où elle a remporté son seul titre jusqu’à présent. Ils ont également joué pour l’or en 1949 et 2011.

« Nous avons travaillé dur pour en arriver là. Lorsque nous avons commencé à nous entraîner, l’objectif était de gagner l’or, et maintenant nous sommes à un match de cela », a déclaré Gobert, qui a eu six rebonds et trois contres dans le match.