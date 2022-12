La coopération avec des extrémistes l’a amené au sommet. Qui est la personne qui dirige la Suède ?

Kristersson, 58 ans, qui était soutenu par 176 des 349 députés lors du vote de lundi sur le Riksdag suédois, n’est pas un nouveau venu en politique. À vingt-cinq ans, il préside les Jeunes conservateurs suédois et, trois ans plus tard, il devient membre du Riksdag. Il navigue également dans la politique de la ville et est ministre de la Sécurité sociale ou ministre des Finances fantôme. Mais il a attendu des années pour le fauteuil du premier ministre.

Dans le même temps, Ulf Kristersson a une chance de devenir Premier ministre en 2018. En tant que chef du parti conservateur modéré, il a juré à l’époque qu’il ne négocierait jamais avec les démocrates suédois nationalistes et anti-immigration, considérés comme des parias. dans l’arène politique du pays. En fin de compte, cependant, Kristersson n’a pas été en mesure de renverser les sociaux-démocrates qui étaient au pouvoir depuis 2014.

Après avoir perdu les élections, l’économiste de formation a acheté un chien et en 2019 a changé de cap politique. Il a entamé des pourparlers exploratoires avec les démocrates suédois précédemment rejetés, et leur coopération s’est progressivement approfondie. Ses détracteurs l’ont commencé pancarte pour le « démocrate suédois modéré », ou « le serrurier d’extrême droite qui a ouvert la porte à l’entrée des démocrates suédois en politique ».

Le soutien de Kristersson semble avoir vraiment aidé les partis de droite. Au final, les démocrates suédois ont pris la deuxième place aux élections législatives de septembre : seuls les sociaux-démocrates du bloc de gauche ont réussi à les battre. Et parce que d’autres partis de droite ont rejeté la coopération du gouvernement avec les extrémistes, Kristersson a eu la possibilité de former un cabinet.

La Suède sera désormais gouvernée par une coalition de trois groupes d’extrême droite : les modérés, les chrétiens-démocrates et les libéraux. Ce sont les démocrates suédois qui les soutiendront au parlement, pour que le gouvernement ait la majorité.

Pour la première fois, les démocrates suédois ont une influence sur la politique gouvernementale Les démocrates suédois anti-immigration auront pour la première fois une influence directe sur la politique gouvernementale.

Le nouveau gouvernement de droite a également présenté son plan de coopération : considérer l’intervention contre la criminalité et l’immigration et la construction d’un nouveau réacteur nucléaire comme particulièrement importantes.

C’est avec cet engagement que Kristersson est entré dans l’élection : il a également promis de lutter contre la hausse des prix de l’électricité ou ce que la Suède appelle le « redressement ». Selon lui, le pays est confronté à un certain nombre de problèmes – de la criminalité des gangs au taux de chômage élevé – qui deviennent progressivement incontrôlables. « Le défaut de paiement de la Suède est devenu la nouvelle norme » il a déclaré maintenant le nouveau Premier ministre suédois avant les élections.

C’est sa volonté de coopérer avec l’extrême droite qui a finalement sauvé la carrière politique de Kristersson. « La vision que les modérés ont du chef de leur parti ressemble beaucoup à celle d’un PDG d’une société cotée en bourse : si ça va bien, il peut rester, mais si ça va mal, il doit partir le jour même. » il expliqua l’historien politique Torbjörn Nilsson dans la situation difficile à laquelle étaient confrontés les dirigeants des partis conservateurs avant les élections.

Ulf Kristersson, qui travaillait auparavant en tant que responsable du marketing et président du Centre suédois d’adoption, remplacera l’actuel Premier ministre social-démocrate Magdalena Andersson. Un pour le nouveau Premier ministre en contribution il a félicité sur Instagram, mais a en même temps déclaré que si les quatre partis conservateurs de droite ont beaucoup promis avant l’élection, on peut déjà voir comment ils ne tiennent plus leurs promesses aux électeurs.

Le gouvernement Kristersson traverse une période difficile. Comme d’autres pays européens, la Suède sera confrontée à une augmentation du coût de la vie et à d’autres problèmes économiques en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La tentative de la Suède de rejoindre l’OTAN après l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait être bloquée par la Turquie, dont le président Recep Tayyip Erdogan a exigé des garanties que Stockholm ne soutiendra pas les groupes kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes.

« La Suède connaît actuellement plusieurs crises parallèles. Le nouveau gouvernement est confronté à un défi difficile », a-t-il ajouté. il dit a déclaré aux journalistes après son élection au poste de Premier ministre Kristersson.

À propos de l’ambiance en Suède Les raisons pour lesquelles la popularité populiste de droite des démocrates suédois a monté en flèche sont évidentes. Ces dernières années, le pays scandinave a lutté avec les conséquences de l’intégration incomplète des centaines de milliers de réfugiés et autres immigrés qui se sont installés en Suède ces dernières années.

Son cabinet, soutenu par les démocrates suédois, prévoit de réduire les impôts, de resserrer les règles d’immigration et de donner plus de pouvoirs à la police en réponse au nombre croissant de fusillades dans le pays.

Selon l’agence Reuter l’octroi de l’asile aux candidats retenus n’est que temporaire et il sera plus difficile pour les immigrés d’obtenir des prestations sociales. Les sanctions pour les crimes liés aux activités des gangs devraient également être plus sévères.

Félicitations à Ulf Kristersson pour son élection en tant que nouveau Premier ministre du Royaume de Suède. Nous allons céder la présidence de l’UE à la Suède dans quelques mois, j’ai hâte de travailler les uns avec les autres. – Petr Fiala (@P_Fiala) 17 octobre 2022