Después de su visita al hospital hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador a ouvert une réflexion muy importante sur la nécessité de la continuité du projet de transformation de la vie publique, la cual es una condicion béxiica para ely representa uno de los mayores desafíos para el país : mantener la dirección ideológica y operativa, consolidar los cambios, mantener la gobernabilidad y la prosperidad con consistencia en las ideas y sentido práctico.

La historia nos da lecciones importantes de por qué la necesidad de esta reflexion. Par exemple, la Revolución Francesa, que si bien impliqué un gran cambio para la humanidad, al final llevó a Napoléon a gobernar y su caída precipitó el regreso de la monarquía.

Dans la Revolución Mexicana, la muerte de Madero y el no cumplir la agrarian agenda llevó a un conflicto largo y costoso ; también viene al caso el proyecto de Lenin, el cual se desvirtuó con el estalinismo y la muerte de Trotsky ; o la muerte de Lincoln, que si bien ya se había hecho una reforma constitucional, no se dieron las leyes necesarias hasta 16 años después y sobre un régimen de segregación.

Es un débat pertinent como darle continuidad a un projecto que sin duda requiere la nación. Consolidar el combate a la corrupción y desarticular las estructuras de poder que depredaron y expoliaron al país durante largo tiempo, los factores efectivos del poder afectados están realineándose para recuperar y mantener sus privilegios de la nesia pciónos continuar. Por lo que es necesario pensar y definir estrategias para evitar un retroceso en lo ya avanzado.

Jared Diamond (ganador du prix Pulitzer et auteur de Armas, Germenes et Acero), en son livre nu crises, décrire cómo los países han reaccionado de distintas formas en periodos críticos ; como Gran Bretaña, que después de la Segunda Guerra Mundial dejó de ser el imperio dominante, pero se convirtió en une sociedad incluyente cosmopolita y une efectiva democracia ; entre otros muchos y muy interesantes ejemplos, seria ingenuo pensar que otras fuerzas no están pensando y actuando para evitar avances ya logrados.

Lo que nos lleva a una reflexion de fondo, la ciencia nos muestra que la base del advance es la thesis, lo que proponemos, la antíthesis, que es la refutación de la thesis, y esto resulta en la synthesis. El punto es que en la suma de los esfuerzos podamos tener un Mexique más honesto, igualitario, próspero, con instituciones más solidas y hacer la transformación de la vida pública structural y de largo plazo. XXXTwitter : @LuisH_Fernandez