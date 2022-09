Selon les médias français, c’était le résultat final. L’Association nationale d’extrême droite de Marine Le Pen a remporté 18,68 % des voix et était sur le point de revenir ! Zemmoura a déclaré 4,24 %. Le parti républicain conservateur de Christian Jacob a obtenu 10,42 % des voix.

47,5% des électeurs se sont rendus aux urnes, ce qui, selon les médias, était un pourcentage historiquement bas.

L’un des alliés de Mlenchon, Manuel Bompard, qui s’est présenté à Marseille, a douté de la véracité du résultat. Selon lui, la NUPES a obtenu environ 200 000 voix, mais cela n’a pas suffi. Mais Bombard n’a pas conquis son fort avec.

Ils (à gauche) remettent toujours en question le gouvernement… c’est leur point fort, a déclaré Gabriel Attal, vice-ministre des Finances et ancien porte-parole du gouvernement, selon Reuters.

Selon les projections de l’agence Elabe, Spolu aura entre 260 et 300 sièges au parlement de 577 sièges après le second tour, et la gauche, désormais dominée par les radicaux de Mlenchon, connaîtra la plus forte augmentation depuis 2017, avec des mandats entre 170 et 220. .

Au second tour des élections législatives de dimanche, selon un sondage de l’agence Ipsos/Sopra Steria, l’Association nationale Marine Le Pen, qui dispose actuellement de huit sièges à la chambre basse du parlement, sera sensiblement plus forte. Un minimum de 15 sièges est requis pour former un groupe parlementaire, dont le parti doit disposer s’il veut avoir une influence politique significative à l’Assemblée nationale. L’enquête de l’Association nationale a montré des gains compris entre 20 et 45 kesels, selon le site France24.

Marine Le Pen a obtenu à elle seule 53,94 % dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Cependant, en raison de la courte période électorale, nous n’avons pas pu organiser le second tour dimanche. Il affrontera Marine Tondelierov (NUPES), qui a obtenu 23,43 % des voix au premier tour.

Au premier tour des élections législatives, les ministres ne sont pas partis tout de suite puisque la ministre de l’Environnement, Amlie de Montchalinov, et le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, ont été placés dans leurs circonscriptions et pour les candidats de la NUPES.

Mauvaise campagne et brutalité en démocratie

Selon Reuters, le président réélu Macron n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée et, dans une atmosphère d’inflation et de hausse des prix de l’immobilier, a permis à Mlenchon de gauche de le dépeindre comme un homme politique dont le nom protège les riches et non les familles dans le besoin. des finances.

Charlotte Minviellov, candidate du groupe européen Ecologie et Zelen et de la NUPES, a reproché à la coalition Macron Ensemble de ne pas évoquer le salaire minimum et les étudiants pauvres en France dans son émission quotidienne sur la chaîne France24. Concernant l’écologie, selon Minviell, Macron parle vert, mais n’agit pas vert.

Des liens étroits avec Spolu, par exemple Olivia Grgoireov, porte-parole de la coalition Spolu de Macron, selon elle, le poids électoral dans la circonscription est cinquième après cinq ans au parlement pendant la crise sanitaire et l’invasion de l’Ukraine.

C’est un résultat positif du président, qui a un projet (politique) pour ce pays, de ne pas bloquer ce pays, a déclaré Grgoirev.

Selon le socialiste français Olivier Faure, l’échec du premier tour des élections de dimanche est un signe de déloyauté envers la démocratie, causé par le fait que la NUPES n’a fait campagne que depuis l’élection présidentielle.