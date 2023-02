La chute de Ronaldo est une triste histoire. Il aurait dû partir dignement, la tête haute, pensa Fukal

« Je crois toujours en la France au Qatar, je prédis qu’ils avanceront via l’Angleterre, même si Kane convertit un penalty », a déclaré l’ancien international tchèque Milan Fukal dans ses commentaires sur la Coupe du monde.

La chute de Ronaldo est une histoire très triste. C’était douloureux de voir comment un joueur qui a été l’un des meilleurs footballeurs du monde pendant vingt ans, a remporté quatre Ballons d’or, a perdu sa place en club et en équipe nationale en une saison. Sa fin a été une tragédie sportive mineure. C’est attendre tout le monde, c’est trouver le moment où l’on ne peut plus aller plus loin, repartir complètement la tête haute, ou se replier dignement à un niveau inférieur. C’est difficile à deviner, il n’a pas réussi.

Comme je l’ai dit – triste histoire.

Je m’attendais à ce que plusieurs équipes de continents autres que l’Europe ou l’Amérique du Sud pénètrent plus loin, mais je ne m’attendais pas à ce que le Maroc se batte pour des médailles. Mais quand j’ai vu à quel point le jeu était passionné et énergique, la qualité, je n’ai pas été surpris. Et il n’est pas surprenant que les joueurs soient pour la plupart nés et aient grandi en Europe. Ce sont des garçons qui ont dû se pousser dès leur plus jeune âge dans une grande compétition alors qu’ils voulaient se rendre visibles dans la vie à travers le sport. Ils ont eu une chance et ils l’ont saisie.

Je prédis que la France défendra le titre. Déjà avant le championnat. Je pense qu’il dépassera n’importe qui, d’une manière ou d’une autre en quart de finale, car il bénéficie de l’expérience. Il a des qualités qu’il peut diffuser dans l’ensemble de l’équipe. A part les Britanniques, même si d’autres y croient davantage. Je dis toujours que la France gagnera le match même si Kane convertit le deuxième penalty.

L’Angleterre a pris le bon chemin, lors de l’Euro de l’année dernière, ils n’ont pas montré le football à la hauteur des yeux de la foule, au Qatar, ils se sont également énormément améliorés dans cette direction. Leurs demandes étaient grandes, mais à la fin ils ne les ont pas remplies. Mais pourquoi? Parce que l’adversaire était meilleur, plus mature, a mieux travaillé les détails. Cependant, je n’ai pas l’Angleterre parmi les équipes qui auraient dû remporter le championnat en premier lieu.

Tout peut arriver en demi-finale contre le Maroc, c’est comme ça dans un match à élimination directe. Cependant, je ne m’attendais pas à ce que la France ne gagne pas d’un seul but, leur puissance offensive est incroyable. Giroud s’affirme, mais il s’en sort très bien même en club depuis longtemps. On dit de Mbappé qu’il est déjà le meilleur attaquant du monde, mais j’ai vu son apogée en deux ans. Ce serait mal s’il ne grandissait pas. Le Maroc tourmentera les favoris, contre Mbappé il y aura le tout aussi rapide Hakimi, mais la qualité est définitivement du côté de la France.

Je ne suis pas un grand fan du Brésil, mais ils jouent le football que les fans apprécient. J’avoue que j’espérais un peu que la Croatie le mettrait KO, il a l’expérience de la dernière Coupe du monde qu’il a vendue au bon moment. La Corée du Sud a joué au football ouvert contre le Brésil, c’était impossible, la Croatie était plus intelligente et plus performante.

À mon avis, le temps du Brésil viendra dans quatre ans en Amérique. Au fur et à mesure que sa jeunesse prometteuse a mûri et que l’équipe nationale a omis les détails qui ont eu leur revanche cette année. Cette équipe a un énorme potentiel et je ne pense pas que Neymar le manquera. Trente-quatre ans n’est pas un âge, comme cela s’est produit au Qatar.

Cependant, j’admire les joueurs plus âgés, comment ils gardent leur forme. Ça me souffle de me souvenir quand tout était plus rapide, plus intense, plus de matchs joués, la fatigue était énorme. Ils ont prouvé qu’ils prenaient bien soin de leur corps tout au long de leur carrière et qu’ils faisaient tout à 100 %. Je citerai juste des noms comme Pepe, Dani Alves, Modric, Giroud et je peux continuer.

Je répète, génial.