Kyzlink admet que les basketteurs sont épuisés face au physique de la France

Paris – Avec 29:46 minutes passées sur le terrain, l’ailier Tomáš Kyzlink a été le joueur le plus occupé lors du duel de qualification pour la Coupe du monde de mercredi à Paris entre les basketteurs tchèques et l’équipe locale de France. Certes, le match a été très difficile dans les conditions de l’Accor Arena. L’équipe affaiblie de l’entraîneur Ronen Ginzburg, avec les finalistes des Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, n’a également réussi à suivre qu’au premier tour, perdant finalement 60-95.

« Commençons par un moment plus positif. En première mi-temps, nous avons montré que nous pouvions jouer avec une équipe de qualité, mais en seconde période, il était clair que lorsque cette équipe montre une intensité de jeu plus élevée, nous avons un gros problème pour entrer dans notre position en attaque et avoir un jeu plus fluide, ce qui entraîne également des pertes inutiles », a déclaré Kyzlink. Les Tchèques menaient même de 12 points dans le deuxième quart-temps. « Personne ne s’y attendait, mais nous sommes entrés dans le match confiants, avec la férocité et l’énergie qui nous ont permis de mener. »

La pause de la mi-temps pour réparer un panier cassé a duré près de 20 minutes et les joueurs ont égalé les Français à la mi-temps. « Les conditions étaient les mêmes pour les deux équipes, la France ne savait qu’en première mi-temps que nous pouvions jouer avec eux, et ils ne voulaient pas que cela se produise en seconde période », Kyzlink n’a pas attribué la pause imprévue au grand différence. en partition. Les Tchèques ont perdu au deuxième tour 18:57.

« La plupart du temps, c’est dans la préparation physique. Je peux dire par moi-même qu’en seconde période, je sentais déjà que mes jambes allaient, et il était clair que la France avait un niveau supérieur en termes de physique et d’intensité », a déclaré Kyzlink. De plus, au fil du temps, les Tchèques ont découvert les qualités du triple meilleur défenseur de la NBA, Rudy Gobert. «Nous devons être plus prudents dans tout, et vous avez vous-même vu que certaines attaques ont été bloquées ou qu’elles ont subi des pertes. Il fallait jouer plus contrôlé et utiliser des tirs à distance. Vous ne pouvez rien faire. le contraire quand vous avez une tour comme ça », a déclaré Kyzlink.

L’équipe tchèque a fait face à la perte du leader Tomáš Satoranský, et un autre joueur de la NBA, Vít Krejčí, était également absent du match. La blessure à la cheville de Satoransk affecte considérablement les chances de l’équipe tchèque de jouer des matchs plus longs contre les favoris. « C’est une grosse perte pour nous car il est absent. Mais je pense que l’équipe peut encore la renforcer, et ceux qui n’ont pas l’habitude de jouer autant de minutes doivent prendre leurs responsabilités. Par exemple, Ondra Sehnal l’a très bien géré et pour tous. de nous ce match par une grande école », a déclaré Kyzlink.

En l’absence de Satoranský, Krejčí et aussi Jaromír Bohačík, il a également participé au jeu des passes, où les ailes ont aidé. « Il faut aider surtout contre des équipes comme la France, qui créent de la pression sur le ballon. Ce n’est pas bien de tout laisser au meneur. En tant qu’ailiers, nous devons aider à l’organisation du jeu, mais aussi au rebond », a déclaré Kyzlink.

A l’Accor Arena devant 14 200 spectateurs, les deux équipes ont affronté une chaleur intense. « Mais les joueurs français doivent faire face à cela aussi, il n’y a aucune excuse pour cela, et dans ce match, il était évident que l’équipe à domicile était physiquement meilleure que nous. C’était aussi à cause des somatotypes des joueurs. Quand vous avez deux joueurs. des combattants sous le panier, près de 220 (centimètres) et des athlètes noirs sur les ailes, il faut donc trouver comment les déjouer, ce que nous n’avons réussi à faire qu’en première mi-temps. Ensuite, nous ne pouvons plus nous en tenir au plan de match », a déclaré Kyzlink.

Les Tchèques, avec l’appui de l’opposition, ont pu tester l’ambiance houleuse à laquelle on peut s’attendre après le match de qualification début septembre dans le groupe de base du Championnat d’Europe à Prague. « Ce n’est un secret pour personne que nous aimons le jeu dans un tel cadre, et le basket français est à son apogée en ce moment. Les supporters parisiens montrent à quel point ils sont passionnés et comment ils peuvent soutenir leur équipe », a salué l’ambiance.