Aujourd’hui, sous la présidence française de l’Union européenne, Emmanuel Macron négocie avec la Russie, qui a lancé une guerre dévastatrice contre l’Ukraine et le monde démocratique. D’économiste chevronné, il est devenu en cinq ans un homme politique international.

Et qu’en était-il avant les élections il y a cinq ans ? En seconde période, Macron, nouveau venu sur la scène politique, et Marine Le Pen, politique d’extrême droite aguerrie, se retrouvent. Mais dans le débat pré-électoral, Emmanuel Macron a un net avantage, il connaît tous les sujets économiques dans le détail. Le match entre le technocrate Macron et la politicienne Marine Le Pen est sans pitié et laisse une impression de mauvais augure.

Rejouer le combat

C’est pourquoi la France veut qu’un autre candidat participe au second tour de cette année, ou plutôt, quelqu’un d’autre que Marine Le Pen affronte Macron.

Mais le mouvement politique de Macron a réussi à presque éliminer les socialistes, dirigés par l’impopulaire maire de Paris Anne Hidalgo. Et Macron a aussi réussi à diviser le Parti républicain. La présidente de la région parisienne, Valérie Pécresse, se bat pour eux – selon les sondages, elle n’obtiendra pas plus de 11% des voix.

Le tribun de la gauche forte, l’éloquent Jean-Luc Mélenchon, devrait recueillir un nombre égal de voix.

Et le concurrent direct de Marine Le Pen, le journaliste Eric Zemmour, qui dirige le mouvement Reconquête, devrait obtenir le même nombre de voix, ce qui signifierait reprendre le gouvernement sur la France, qui, selon Zemmour, s’est rendue à l’islam. et ne refuse pas l’entrée aux migrants.

Zemmour a trouvé un appui dans la figure de la nièce de Marine Le Pen, la jeune Marion Maréchal. Marine Le Pen a pris durement la perte de son neveu du côté de sa naissance. Le fondateur du parti d’ultra-droite, désormais appelé l’Association nationale, s’est prononcé contre les divisions au sein de la famille – Jean-Marie Le Pen, un nestor de la scène politique française.

La métamorphose de Le Pen

Il y a cinq ans, Marine Le Pen était encore impensable pour la majeure partie de la nation à cause de son père, qui était décrit comme un démon total. Les années ont montré qu’elle avait raison sur quelque chose, sa fille a également changé son vocabulaire et est partisane des droits de tous les pauvres, y compris les Arabes.

Maintenant, Marine Le Pen doit expliquer pourquoi sa campagne pour les élections locales de 2014 a été financée par la Russie. L’attitude amicale passée envers le Russe Poutine est aussi une grande perte pour Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.

Le lundi 14 mars de cette année, huit candidats se sont présentés à la télévision. A la demande du président Macron, il n’y a pas de débat, les candidats ne peuvent que véhiculer sa vision. Marine Le Pen a parlé clairement, notamment des intérêts français et français, de leur sécurité et de leur pouvoir d’achat.

Emmanuel Macron se concentre principalement sur les questions de sécurité, il parle de l’Europe, de la réforme des retraites et de la construction de nouveaux réacteurs.

La situation dans le secteur de l’énergie a été compliquée par la politique du prédécesseur de Macron, le socialiste Hollande, qui a arrêté la centrale nucléaire de Fessenheim et prévu de nouvelles restrictions nucléaires. Hollande a également affaibli la France en réduisant son budget de défense.

Tous les candidats sont conscients aujourd’hui que la défense nationale, la défense européenne et l’autonomie énergétique sont très importantes.

Peut-on dire qu’Emmanuel Macron a gagné l’élection présidentielle ? Oui, et il affrontera peut-être à nouveau Marine Le Pen au second tour, mais cette fois dans le contexte de la guerre en Ukraine et de l’émigration massive des femmes et des enfants. La France leur a ouvert la main. Les temps ont changé.

L’auteur est écrivain, vit à Paris