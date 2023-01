Josef Valihrach de Krumvíř a reçu le titre de meilleur Chardonnay du monde pour la troisième fois

Lors de la vingt-neuvième édition du concours cette année, 546 vins de 32 pays du monde ont concouru et un jury de 200 experts a décerné 56 médailles d’or et 122 d’argent. La médaille d’or et la première place dans le classement des dix meilleurs vins annoncés du cépage Chardonnay sont allées au Chardonnay 2016, route des vins doux Niva, village de Krumvíř de la cave familiale Josef Valihrach. Le même domaine a remporté le titre de ce concours en 2020 et 2014, en 2018 il était troisième et en 2016 il était deuxième.