« Je veux renforcer l’esprit de coopération »

A travers sa visite en Europe qui débute demain, le Premier ministre indien Narendra Modi entend « renforcer l’esprit de coopération avec les partenaires européens, amis importants de l’Inde sur la voie de la paix et de la prospérité ». Le chef du gouvernement de New Delhi l’a dit dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères à la veille de son départ pour Berlin. La visite, a souligné Modi, intervient à un moment où la région « a des choix importants à faire et fait face à de nombreuses menaces » et sera la première d’un Premier ministre indien à l’étranger en 2022. A Berlin, Modi rencontrera le chancelier allemand Olaf Scholz, avec dont il présidera la sixième édition de la consultation intergouvernementale, un format de confrontation biennale impliquant divers ministres des deux pays. Les deux dirigeants participeront également au forum des entreprises. Modi rencontrera également des représentants de la communauté indienne. L’Inde et l’Allemagne ont célébré l’année dernière 70 ans de relations diplomatiques et sont des partenaires stratégiques depuis 2000. La visite, selon la note, sera l’occasion de renforcer davantage la coopération dans divers secteurs et secteurs. échanger des points de vue sur des questions régionales et mondiales d’intérêt commun.

Modi se rendra ensuite à Copenhague, à l’invitation de son homologue danoise, Mette Frederiksen, pour participer au deuxième sommet Inde-pays nordiques, organisé par le Danemark. Les deux premières auront des entretiens sur la progression des relations bilatérales, la mise à niveau vers un partenariat stratégique vert en 2020 et sur la manière d’élargir la collaboration. Modi sera également reçu par la reine Margherita II, participera à des forums d’affaires et rencontrera ses compatriotes. Outre Modi et Frederiksen, les premiers ministres Katrin Jakobsdottir pour l’Islande, Magdalena Andersson pour la Suède, Sanna Marin pour la Finlande et le Premier ministre Jonas Gahr Store pour la Norvège prendront la parole lors du sommet entre l’Inde et les pays nordiques.

L’événement se concentrera sur la reprise économique après la pandémie de coronavirus, le changement climatique, l’innovation et la technologie, l’évolution du paysage de la sécurité mondiale et la coopération dans la région arctique. Le précédent sommet avait débuté en 2018 et s’était tenu à Stockholm. Enfin, le 4 mai, Modi fera une brève escale à Paris et rencontrera le président français Emmanuel Macron. L’Inde et la France célèbrent cette année 75 ans de relations et la rencontre entre les deux dirigeants servira à fixer un « agenda plus ambitieux » pour le partenariat stratégique.

