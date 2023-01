Japon – Espagne 2:1, EDIT : Les Japonais surprennent l’Espagne et célèbrent des progrès sensationnels !

Les champions du monde 2010 ont pris les devants à Doha à la 11e minute par l’attaquant Álvaro Morata, qui a également marqué lors de son troisième match en championnat et avec trois buts, a atteint le sommet du classement des buteurs. Aux 48e et 51e minutes, le remplaçant Rica Doan et un autre milieu de terrain Ao Tanaka ont renversé la vapeur.