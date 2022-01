J’ai dit au Corriere – Reine solitaire et nous les humains

Histoire

« L’amour fraternel qui surmonte la distance grâce au Courrier »

Cher Aldo, je voudrais décrire l’amour fraternel, qui dure toute une vie et endure encore les graves difficultés et obstacles qu’une longue vie peut rencontrer. C’est la relation tendre et l’affection constante entre mon mari et son frère en phase terminale de la maladie de Parkinson, leurs conversations téléphoniques réfléchies et généreuses m’émeuvent : ils ont 87 et 85 ans. Deux frères, une grande compréhension, une grande affection, beaucoup de confiance, unis depuis l’enfance par des fiançailles joyeuses, vivent une période de guerre très difficile. La vie les sépare alors physiquement, mais le lien entre eux reste fort, chacun crée sa propre famille, l’occasion de se retrouver souvent longtemps, mais ensuite les années passent et les opportunités s’amenuisent, jusqu’à devoir disparaître. Maintenant, la maladie a durement frappé F. et se rencontrer est devenu trop difficile. R. réfléchit à la manière de lui tenir compagnie et avec une ténacité et un altruisme incroyables réussit à se rapprocher de lui, arrangeant ceci : chaque soir à 17h30, il préparait des rendez-vous téléphoniques qui le verraient surmonter n’importe quelle distance. Peu importe si le jeu qui a piqué son intérêt était sur le point de commencer ou si un ami venait discuter, R. a pris le Corriere della Sera, que F. connaissait bien, et est resté intéressé par tout ce que F. a toujours suivi : le sport, la politique, nouvelles et échanger des opinions. Le temps a passé et quand F. était fatigué « Allez – il a dit – maintenant lis-moi ce que Corriere a écrit ». Et lundi, avec la lettre toujours intéressante à l’éditeur, l’appel téléphonique s’est terminé.

Letizia