Intel veut investir 33 milliards d’euros en Europe dans la R&D et la fabrication de composants

Intel a présenté ce mardi la première phase de l’investissement total à réaliser dans l’Union européenne, qui s’élève à 80 milliards d’euros à investir dans la prochaine décennie. Ainsi, selon l’annonce de l’entreprise, cette première étape porte sur un total de 33 milliards d’euros.

Ce montant, qui représente plus de 40 % du total, sera affecté à la recherche et au développement (R&D) et aux infrastructures de fabrication de composants en Europe.

L’annonce comprend également des plans d’investissement de 17 milliards d’euros « dans une usine de semi-conducteurs à la pointe de la technologie en Allemagne » pour créer un nouveau centre de recherche et développement et un centre de conception en France. » L’investissement comprend également « des investissements dans la recherche et le développement « , fabrication et services de fonderie en France. Irlande, Italie, Pologne et Espagne ».

Une usine de 17 milliards d’euros est prévue à Magdebourg, en Allemagne. Intel a expliqué qu’il prévoyait de démarrer « prochainement » et que la phase de construction de cette usine devrait commencer au premier semestre 2023. À travers cette usine, Intel estime la création de « sept mille emplois dans la construction et 3 000 autres emplois permanents chez Intel et des dizaines de milliers d’emplois supplémentaires chez les fournisseurs et partenaires. »

La société a déclaré, dans le cas de l’Irlande, qu’elle prévoyait de continuer à investir à Leixlip, en Irlande, avec une valeur supplémentaire de 12 milliards d’euros.

Intel a l’intention d’installer un nouveau centre de recherche et développement en France, qui sera situé sur le plateau de Saclay. Le centre pourra créer un millier de nouveaux emplois, dont « 450 seront disponibles d’ici fin 2024 ». Le constructeur américain anticipe que la France deviendra un « quartier général du calcul haute performance et des compétences de conception dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

Quant à l’Italie, Intel a indiqué que la phase de négociation d’une éventuelle usine avait déjà commencé. L’investissement potentiel est de 4,5 milliards d’euros, a expliqué Intel, précisant que plus de 1 500 emplois pourraient être créés chez Intel et 3 500 autres chez les fournisseurs et les entreprises partenaires.

« L’investissement que nous prévoyons est un énorme pas en avant pour Intel et l’Europe », a déclaré Pat Gelsinger, PDG d’Intel, cité dans un communiqué. « La loi européenne sur les puces permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour faire progresser considérablement la position de l’Europe dans le secteur des semi-conducteurs. »

Et, à cet égard, le constructeur nord-américain assure qu’il est « engagé à jouer un rôle essentiel dans le façonnement de l’avenir numérique de l’Europe pour les décennies à venir ».