Images dramatiques: des voleurs à Prague cambriolent un magasin de montres et endommagent 20 millions de personnes

Trois braqueurs armés d’armes à feu ont dévalisé samedi après-midi un magasin de montres de luxe du centre-ville de Prague. La police estime les dégâts initiaux à près de 20 millions de couronnes. Il est toujours à la recherche des voleurs et demande à la communauté de l’aider à retrouver les criminels. Le porte-parole de la police de Prague, Richard Hrdina, l’a informé.

Le vol a eu lieu peu après 17h00 dans un magasin de la rue iroká au centre de Prague, l’auteur prend environ 75 heures. Selon des images de caméras de sécurité publiées sur rapporter La police a vu au moins deux des trois voleurs armés de pistolets.

L’un d’eux, après être entré par effraction dans le magasin, a forcé le personnel du magasin à s’allonger sur le sol, puis a gardé la porte avec une arme à feu. Les deux autres hommes ont commencé à briser le boîtier de la montre avec des marteaux, puis ont jeté les objets dans leurs sacs à dos.

D’après les archives, les auteurs portaient des foulards et deux d’entre eux portaient également des chapeaux et les autres portaient des casques de moto blancs. Deux hommes portant des chapeaux portaient des vestes et des pantalons sombres et des rideaux blancs, l’homme casqué portait une veste doublée de crème, un pantalon sombre et des rideaux noirs. Les voleurs ont emporté les biens volés dans des sacs à dos sombres sur le dos.

Aujourd’hui, après 17 heures, trois hommes portant des masques en langue étrangère ont pris d’assaut un magasin de vêtements de luxe de la rue iroká à Prague 1. Sous la menace d’utiliser des armes, ils ont volé des objets valant des millions de couronnes. Les médecins légistes fournissent actuellement des pistes, des images de caméra et recherchent les auteurs.#policiepha pic.twitter.com/f3mWH0DLdk – Police de la République tchèque (@PolicieCZ) 15 janvier 2022

« Si vous connaissez l’un des hommes ou si vous avez des informations sur ses mouvements, veuillez appeler le 158 ou contacter n’importe quel poste de police tchèque », a déclaré un porte-parole de la police.

L’agresseur a ensuite fui le braquage à l’aide d’une trottinette électrique et d’une trottinette électrique. Les enquêteurs criminels ont ensuite trouvé les deux machines dans la rue près du magasin. Selon Hrdina, les voleurs ne parlaient pas tchèque. Il n’a pas fourni d’autres informations sur la langue utilisée par les auteurs.