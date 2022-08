Ils cherchaient des touristes de ár dans les Alpes françaises, ils ont été retrouvés morts

« Nous pouvons confirmer que deux ressortissants tchèques sont décédés en France, et pour des raisons familiales, nous ne commenterons pas davantage », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lenka Do, à iDNES.cz.

Mercredi soir, les équipes de secours ont trouvé du matériel d’escalade près d’un ravin. Selon les médias français, le corps était sans vie jeudi après-midi.

« La paire a été retrouvée à la base d’une fissure de 30 mètres de long sur le flanc nord de la barre des crins à une altitude d’environ 3 900 mètres », selon le site Internet français. BFM cite l’avocat de City Gap, Florent Crouhy. Au moment de l’accident, le couple était attaché à une corde d’escalade.

Outre les parents, amis et collègues des touristes disparus participent également à la recherche à distance, ainsi que, par exemple, des étudiants de la faculté de médecine où le défunt enseignait l’anglais. Sa femme travaille à l’hôpital. Le couple a élevé deux enfants qui n’ont pas voyagé à la montagne avec leurs parents.

La tragédie du couple tchèque écrase leurs amis les plus proches, même s’ils savent que les chances de sauver l’alpiniste disparu diminuent avec le temps. « Des amis et des collègues ont formé des équipes qui ont essayé d’aider à la recherche, les étudiants ont également essayé de la diffuser. Nous voulons continuer à soutenir et à aider la famille », a déclaré l’un des amis proches des grimpeurs à iDNES.cz.

Ils n’ont eu de nouvelles de personne depuis vendredi

Le couple est parti en vacances en Italie et en France à la mi-juillet. Ils ont d’abord parcouru ensemble le célèbre Grand Paradis de 4 000 mètres, puis n’ont pas manqué la balade à vélo du Tour de France dans les montagnes de l’autre côté de la frontière.

Les deux amoureux de la montagne partagent leurs expériences de voyage avec leurs amis sur les réseaux sociaux. Ils ont posté la photo finale sur Facebook le mardi 19 juillet.

Barre des crins est la plus haute montagne des Alpes du Dauphiné, une chaîne de montagnes située à environ 170 kilomètres au nord de Marseille, dans le sud de la France, près de la frontière avec l’Italie.

Puis, selon des informations confirmées de leur entourage familial et amical, ils étaient censés partir en randonnée de plusieurs jours dans le Parc national des crins, dont le plus haut sommet est la Barre des crins (4102 m d’altitude).

Ils devaient rentrer de France vendredi, mais ils n’ont eu de nouvelles de personne. Les proches n’ont pas pu les appeler, et même les appels téléphoniques ultérieurs vers un refuge de montagne où ils pouvaient passer la nuit ont été infructueux.

La police a officiellement perdu un homme de 45 ans et son collègue de deux ans depuis lundi, mardi, le service local de montagne a retrouvé leur voiture sur le parking d’où se dirigeait l’itinéraire de sortie. Les médias français ont également publié des appels à témoins.

« Tout indique qu’ils se sont dirigés vers le Glacier Blanc pour atteindre le Barré de crins », a indiqué la police française, selon le site Le Dauphiné Libéré.

Les alpinistes décédés étaient des fans de sport célèbres, ils sont devenus plusieurs champions de la compétition sportive locale árská Champions League, ils se sont rendus régulièrement dans les montagnes.