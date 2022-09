Il pourrait être une menace pour la sécurité de la République tchèque, disent les journalistes à propos des oligarques russes

L’influent financier russe Grigorij Bubnov s’est installé en République tchèque il y a plusieurs années, où il a possédé plusieurs sociétés et acquis la nationalité tchèque. Il s’agit d’un homme qui, selon les découvertes de Seznam Zpráv, était lié à des personnes proches des célèbres cas d’Alexander Litvinenko ou de Sergei Magnitsky.

La journaliste d’investigation russe Anastasia Kirilenko, qui a travaillé à la rédaction russe de Radio Free Europe/Radio Svoboda entre 2009 et 2015 et écrit maintenant pour le site d’investigation The Insider, est intriguée par les relations de Bubnov depuis plusieurs années. Il est également coproducteur du documentaire Poutine et la Mafia et depuis 2014 préfère vivre à Paris.

Photo : Anastasia Kirilenko, Liste des actualités La journaliste Anastasia Kirilenko vit à Paris depuis 2014, écrivant pour le site d’investigation The Insider.

Dans une interview pour Seznam Zprávy, il a été surpris par l’attitude des autorités tchèques en accordant la citoyenneté à Bubnov. Grigorij Bubnov a refusé de communiquer avec l’éditeur Seznam Zpráv, il n’a pas répondu aux questions envoyées.

Comment avez-vous rencontré l’entrepreneur Grigori Bubnov ?

Deux de mes sources, un avocat et un banquier, me l’ont présenté comme un banquier spécialisé dans la fraude fiscale.

L’avez-vous rencontré en personne ?

Pas. Mais en 2013, j’ai préparé du matériel pour le programme BBC Panorama, consacré à la mort de l’homme d’affaires russe Alexander Perepilicny, qui travaillait avec Bubnov. J’ai aidé des collègues britanniques de la BBC à organiser une rencontre avec Bubnov à Moscou. Ce fut une rencontre étrange, car Bubnov commença immédiatement à développer diverses conspirations.

Au début, il a accusé le journaliste de travailler pour le renseignement du MI-6. Il a également développé la théorie selon laquelle Perepilichny n’était pas réellement mort. Mais il ne nie pas qu’il connaît et travaille avec Perepiličn. Il ne s’est pas laissé filmer par l’équipe de télévision.

Bubnov est-il proche du Kremlin et de Poutine ?

Je ne peux pas dire exactement. Mais! L’ensemble du système de blanchiment d’argent et de fraude fiscale, qui a été mis en évidence par l’avocat Sergei Magnitsky, est lié au milliardaire Sergei Roldugin (parrain de la fille aînée de Poutine, ndlr). Il s’agissait d’une intrigue d’une somme de 230 millions de dollars, qui n’aurait pas disparu à l’insu du ministre des Finances de l’époque, Alexeï Koudrine, également proche de Poutine.

Boubnov pourrait-il être en contact avec les services secrets du FSB ?

Le stratagème de corruption que je vous ai décrit dans l’affaire exposée par M. Magnitsky n’aurait pas abouti sans la protection ou le détournement de la part du FSB. Dans le passé, plusieurs médias régionaux russes ont rapporté des situations dans lesquelles Bubnov et ses associés se vantaient de leurs contacts avec le pouvoir. De plus, Bubnov est connecté à deux petites banques liées aux autorités russes.

prudent

Comment Boubnov a-t-il abordé l’affaire Magnitski ?

Grigory Bubnov est un partenaire commercial d’Alexander Perepilichny, qui a été témoin dans l’affaire Magnitsky. Bubnov a poursuivi Perepiličný pour dettes. Selon l’avocat représentant Sergei Magnitsky, Perepilichny a été menacé avec des armes par des personnes agissant au nom de Bubnov. Perepilichny a été contraint de signer des documents qu’il devait de l’argent à Bubnov.

Après cela, la société associée à Bubnov a officiellement poursuivi Peripiličný devant un tribunal de Moscou. Perepilichny s’est finalement enfui à Londres et a remis les preuves de l’affaire Magnitsky au financier américain Bill Browder. Cependant, il y a beaucoup de gens qui traînent dans les affaires Magnitsky et Perepilichny.

Quel est le lien entre Bubnov et ceux qui sont autour du meurtre de l’ancien agent du FSB Alexander Litvinenko à Londres ?

Grigory Bubnov a collaboré avec Dmitry Kovtun de OOO Jirsa. Cette société a poursuivi M. Peripiličný, comme je l’ai dit il y a un instant. Kovtun, à son tour, est un partenaire commercial d’Andrey Lugovoi, ou plutôt il est officiellement associé d’un membre de la famille Lugovoi, comme le montre le registre du commerce russe. Il semble que Kovtun et Lugovoj collectent des fonds par le biais d’une société obscure.

Quelqu’un peut se demander comment M. Kovtun et Lugovoj, les deux hommes soupçonnés d’avoir tué Litvinenko, pourraient être à l’origine de tels flux financiers au même moment. Mais en réalité, ce sont les officiers du FSB qui ont reçu des ordres d’en haut. M. Lugovoi est désormais surveillé pour ses activités bancaires dans la péninsule de Crimée, ainsi que deux autres hommes d’affaires russes ayant un casier judiciaire international.

Pourquoi pensez-vous que M. Bubnov s’est installé en République tchèque ?

En fait, un journaliste polonais m’a fait remarquer que Bubnov avait créé une entreprise en République tchèque. La République tchèque est un État de droit, ce qui signifie que jusqu’à ce que les enquêteurs russes disent que Bubnov utilise de l’argent sale ou criminel pour son entreprise, Bubnov peut acquérir une propriété en République tchèque comme tout autre investisseur.

Peut-être que M. Bubnov est nostalgique et aspire à l’ère soviétique, peut-être a-t-il des liens avec des personnes qui ont autrefois servi votre régime politique pro-soviétique et qui agissent maintenant comme intermédiaires pour les intérêts russes. J’ai trouvé des cas où des médiateurs tchèques pro-russes et des fonctionnaires russes corrompus sont apparus.

Selon vous, quelle est la popularité des Tchèques auprès des oligarques russes ?

Très célèbre. La destination classique est Karlovy Vary, où ils possèdent des biens immobiliers et organisent en même temps une entreprise. L’homme d’affaires et critique de Poutine Vitaly Ginzburg, dont vous suivez l’histoire en détail, décrit comment il a vu Alexei Krapivin de l’affaire connue sous le nom de laverie automatique russe à Karlovy Vary. Krapivin possède également des villas à Marbella, en Espagne, un autre endroit « russe » populaire. Les refuges immobiliers sûrs pour les investisseurs russes sont la Côte d’Azur, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et la République tchèque.

Citoyenneté tchèque pour les membres du FSB Liste Ces derniers mois, dans une série d’articles, News a décrit le cas de l’ancien officier des services secrets russes du FSB, Alexander Yegorkin, qui a acquis la nationalité tchèque en 2020. C’est la personne qui a par le passé aidé à emprisonner le journaliste d’investigation russe Grigory Pask. En fin de compte, dans sa demande de citoyenneté tchèque, Yegorkin n’a fait aucune mention de sa carrière au FSB, ce qui aurait pu faciliter son chemin vers le passeport tchèque. Cependant, le ministère tchèque de l’Intérieur a déclaré qu’il était trop tard pour une éventuelle amende pour la violation, le délai de prescription étant passé.

Êtes-vous surpris que Grigorij Bubnov ait acquis la nationalité tchèque ?

Je trouve cela complètement absurde, je pense que cela pourrait être une menace pour votre sécurité. Il est proche d’agents du FSB soupçonnés d’avoir commis des meurtres, de faire partie d’une structure corrompue et de blanchir de l’argent. Et s’il recevait des instructions du Kremlin ? Imaginez la situation : Poutine fermera les yeux sur ce que vous avez volé en Russie. Au lieu de cela, vous serez chargé de gérer la diaspora pro-Poutine à l’étranger, d’influencer les responsables et les politiciens tchèques…