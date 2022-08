Il ne pouvait faire la différence qu’entre la lumière et l’obscurité, mais il a parcouru tout le parcours du Tour de France

Vingt et une étapes, jusqu’à neuf heures par jour en selle, un total de 3 414 kilomètres avec le pisteur Mark Peterka en selle du vélo tandem, qu’il n’a même pas voulu entendre pendant un moment …

Pour la fameuse course, il s’entraîne principalement à domicile avec un coach, où il peut le faire sans accompagnateur. Ensemble, ils ont effectué plusieurs entraînements et tenté plusieurs étapes du Giro d’Italia pour savoir dans quoi ils s’embarquaient.

Ondrej Zmeškal (31) Athlète aveugle, écrivain et conférencier motivateur de Nový Telečkov dans la région de Třebíč. Il a perdu définitivement la vue à l’âge de 20 ans, il avait aussi une déficience auditive, l’exercice l’a ramené à une vie active. Il a eu de nombreux succès à son actif, en septembre dernier il est devenu champion du monde de paratriathlon. Rostislav Málek a filmé le documentaire Tour de France dans le noir sur sa participation à l’événement cycliste de renommée mondiale, Ondřej a écrit un livre du même nom plein d’expériences. En raison de l’annulation de la course qualificative du paratriathlon, il a raté le départ des Paralympiques de Tokyo, l’un de ses objectifs étant de participer à Paris dans deux ans.

La préparation a duré un an, tant au niveau de l’organisation que de la condition physique. « Mais vous ne vous entraînez pas seulement pour les collines comme le Tour. Mon avantage est que je ne peux pas voir les collines », explique Zmeškal.

Dans l’une des étapes de la 108e édition du Tour, ils ont gravi à deux reprises le redoutable sommet du Mont Ventoux, ce qui a écarté nombre de pilotes du peloton professionnel.

Avec le soutien de l’équipe, ils gèrent tout.

En France, la paire tchèque a surmonté les barrières de circulation normales, la pluie, les fluctuations de température et un fort vent de face dans des étapes apparemment modestes. Et aussi avec de longues descentes, ce qui est encore plus dangereux sur les vélos tandem et donc ils doivent aussi changer les freins.

Pour la première étape, ils partent au début de la nuit le même jour que le peloton, pour l’étape de montagne ils donnent une journée d’avance car la piste ferme tôt. Malgré toutes les complications et la douleur, ils arrivent à destination, l’autoroute des Champs-Élysées à Paris.

Il veut passer un film à la télé

Grâce au fait que le documentariste Rostislav Málek le surveille 24 heures sur 24, Ondřej Zmeškal partage désormais ses expériences de France lors des projections. Ce documentaire d’une heure a été présenté pour la première fois en juin à Třebíč, la semaine dernière, il a été projeté à Nové Město na Moravá, et le protagoniste prévoit d’autres projections.

« Le documentaire n’est pas dans les salles. Je préfère toujours prendre des dispositions avec les organisateurs et être à la projection en direct. En septembre, j’irai à Děčín, en octobre à Prague, je travaille sur une date à Moravské Budějovice », Ondřej Zmeškal mentionné d’autres événements liés aux pourparlers. Il voulait faire passer un film, qui n’était certainement pas ennuyeux, à la télévision tchèque.

Ces dernières années, Ondřej Zmeškal s’est concentré sur les triathlons, même les plus longs. Homme de fer. En septembre dernier, il est devenu champion du monde de paratriathlon sur la piste d’Almere, aux Pays-Bas. Cette année, il a terminé la plus grande course européenne à Roth, en Allemagne, où il a également concouru avec des noms stellaires comme Jan Frodeno ou Patrick Lange.

Il a cessé de se sentir désolé et a commencé à travailler dur

Ondřej Zmeškal a eu des problèmes de vision dès son plus jeune âge, il est né prématurément. Les médecins ont sauvé son œil droit, mais il l’a perdu lorsque sa rétine s’est rompue en déplaçant des meubles à l’âge de vingt ans.

L’opération n’a pas aidé. De plus, en raison de son audition endommagée, il porte une prothèse auditive. Avec une telle combinaison de handicaps, son rêve de grandes réalisations sportives s’est évanoui, mais il n’a pas abandonné. Après un certain temps, il a cessé de se sentir désolé et a décidé de travailler dur sur lui-même.

En plus du Tour de France, il a été impressionné par le marathon de la Grande Muraille de Chine, où il a également gravi des milliers de marches, traversé la République tchèque, terminé le marathon de Prague et n’a pas manqué le marathon de ski d’Engadine.

En route depuis Paris, Nezmar de Vysočina commence à penser à un autre défi…

Tour, Vuelta ?

Non, il voulait essayer autre chose.

« On m’a proposé, mais j’avais besoin de quelque chose où je ne saurais pas dans quoi je m’embarquais. Maintenant, je sais ce qu’est le vélo et à quel point ça fait mal », se tortille-t-elle avec un sourire en se souvenant du problème avec ses fesses. « Ensuite, j’ai dormi sur le ventre pendant quelques jours, mais ça s’est vite rétabli. »

De plus, selon Ondřej Zmeškal, les grands projets ne peuvent pas être réalisés chaque année.

Dans Nové Město, il a révélé au public qu’il pensait au World Marathon Challenge, par exemple : « C’est sept marathons, sur sept continents, en sept jours. Mon ami Péťa a peur de me laisser partir, car les ours polaires ont gagné ne me mange pas », a-t-il plaisanté.

« J’écrirai aux organisateurs, c’est une affaire coûteuse. Si je dois le faire, alors seulement par le fait qu’il me soutiendra. Je le ferai encore pour aider quelqu’un dans la course. C’est la motivation pour moi pour le faire », a expliqué Zmeškal.

Il a aidé les autres en faisant face à de grands défis – par exemple, il a vendu aux enchères une médaille de Chine pour le petit Aleš, qui souffre d’amyotrophie spinale.

À Hawaï si seulement tant de gens le voulaient

Ondřej Zmeškal ne se fixe jamais de petits objectifs. Va-t-il défier la course Ironman la plus célèbre d’Hawaï ?

« Je prévois, mais le problème avec les aveugles, c’est qu’ils ne peuvent pas se qualifier là-bas. Il n’y a qu’une seule chance d’obtenir un joker tiré. Nous avons essayé quatre fois, pas une seule fois nous n’avons été sélectionnés. La probabilité est faible. Mais un jour la chance tombera sur les vaches, on continuera d’essayer », ne se laisse-t-il pas décourager.

Même en République tchèque, la voie du départ n’est pas toujours ouverte. « Certains organisateurs m’ont dit qu’ils n’acceptaient pas les personnes handicapées. Ils ne voulaient peut-être pas s’en occuper. Parfois, il se bouche le nez quand je commence à parler de discrimination. Je n’ai pas besoin de conditions particulières pour les triathlons », a-t-il déclaré. a dit.

Les plans immédiats d’Ondřej Zmeškal sont clairs. Samedi, il participera au traditionnel Pilman à ár nad Sázavou. Il s’agit d’une course de coupe tchèque dans un long triathlon (1,9 – 93 – 21,1 km), qui est un demi-ironman.

« Je vais utiliser un nouveau tracker, je vais le tester. Il est chaud, dépêche-toi, je me demande comment on va s’asseoir », fixe-t-il son nouveau partenaire.