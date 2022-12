Il doit y avoir de la discipline. Un vaste catalogue d’amendes montre où en Europe les amendes sont les plus lourdes pour les conducteurs

Photo : iStock

Alcool dans le sang



La tolérance zéro tchèque pour l’alcoolémie est plutôt une exception à l’échelle européenne. Ils adoptent la même approche dure de l’alcool en Slovaquie ou en Hongrie. En revanche, dans de nombreux pays, il est possible de conduire à 0,5 pour mille, en Grande-Bretagne même à 0,8. Cependant, les conducteurs professionnels ou novices sont souvent soumis à des réglementations plus strictes et l’alcool n’est pas toléré.

Cependant, des limites plus élevées pour mille sont également passibles d’amendes à l’étranger. Au Danemark, plus de 0,5 pour mille, vous pouvez « faire face » à une amende pouvant aller jusqu’à un mois de salaire, en Suède même 40 gains quotidiens. Une amende de plus de dix mille peut alors être prononcée en Suisse, en Norvège, en Italie ou en Croatie.

Terre Limite d’alcool Bon pour la conduite « sous l’influence » la Belgique 0,5* à partir de 4600 CZK Bosnie Herzégovine 0,3* à partir de 5100 CZK Bulgarie 0,5 à partir de 6500 CZK Monténégro 0,5* à partir de 6400 CZK République tchèque 0.0 à partir de 2500 CZK Danemark 0,5 jusqu’à un revenu mensuel Estonie 0,2 à partir de 10 200 CZK Finlande 0,5 de 15 gains journaliers France 0,5* à partir de 3400 CZK Croatie 0,5* à partir de 10 300 CZK Irlande 0,5* à partir de 5100 CZK Islande 0,5 à partir de 11 700 CZK Italie 0,5* à partir de 13 600 CZK Chypre 0,5* à partir de 2500 CZK Lituanie 0,4*** à partir de 7400 CZK Lettonie 0,5* à partir de 5350 CZK Luxembourg 0,5* à partir de 3700 CZK Hongrie 0.0 jusqu’à 7000 CZK **** Malte 0,5* à partir de 30 500 CZK Allemand 0,5* à partir de 12 700 CZK Néerlandais 0,3* à partir de 1800 CZK norvégien 0,2 à partir de 12 500 CZK Pologne 0,2 jusqu’à 28 000 CZK **** le Portugal 0,5* jusqu’à 6400 CZK L’Autriche 0,5* à partir de 7600 CZK Roumanie 0.0 à partir de 10 500 CZK Macédoine du Nord 0,5* à partir de 7600 CZK Slovaquie 0.0 à partir de 5100 CZK Slovénie 0,5* à partir de 7600 CZK Serbie 0,3* à partir de 1000 CZK Espagnol 0,5* à partir de 12 700 CZK Suède 0,2 de 40 gains journaliers Suisse 0,5* à partir de 13 900 CZK Grèce 0,5* 5100 CZK Turquie 0,5 ***** à partir de 4600 CZK Grande Bretagne 0,8 (Écosse 0,5) sans limite

Le montant de l’amende est déterminé par la conversion du montant en euros selon adac.de. *Des limites différentes peuvent s’appliquer aux conducteurs débutants ou professionnels. ** Amende minimale pendant la journée, la nuit (22h00-07h00) un tiers plus élevée, *** 0,0 pour mille pour les débutants et les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes et de neuf places ou plus, ** * * Amendes pour conduite avec moins de 0,5 par mile, au-dessus de cette limite, les amendes en Pologne sont fixées en fonction d’un revenu d’au moins dix revenus quotidiens, en Hongrie d’au moins 2550 CZK, ***** Pour les conducteurs de voitures sans remorques sinon généralement 0,0 pour mille