Hollande a confirmé l’abattage de l’avion égyptien, dont la cause n’était pas claire

Le président français François Hollande a confirmé aujourd’hui que l’avion égyptien disparu s’était écrasé en mer. Il a ajouté que rien n’avait été exclu concernant la cause de l’accident, a rapporté l’AP. Le Premier ministre français Manuel Valls a fait une déclaration similaire. A Paris, en raison de la perte de l’avion avec 15 Français à bord, les ministres auront une réunion extraordinaire dans la matinée. Le président François Hollande s’était entretenu avec son homologue égyptien Abdal Fattah Sisi suite à la disparition de l’avion d’EgyptAir avec 66 personnes à bord.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a annoncé que Paris était prêt à envoyer ses navires et ses avions à l’opération de recherche. « Il n’est pas possible pour le moment d’écarter toute théorie quant à la cause de la disparition », a déclaré Valls à la radio RTL. Il a également noté que Paris était en contact étroit avec des éléments civils et militaires égyptiens. La France se tient prête à aider à la recherche de l’avion si l’Egypte le lui demande.

Les médias français, dans leur écrasante majorité, ont longtemps parlé de l’effondrement d’Airbus comme d’une fatalité. Dans le même temps, ils se sont demandé si, en cas d’attentat terroriste, la France n’avait pas failli à ses mesures de sécurité, l’avion décollant de l’aéroport international de Paris.

Ministre grec : L’Airbus égyptien s’est transformé en tire-bouchon avant de s’écraser Selon le ministre grec de la Défense, Panos Kammenos, l’avion égyptien a effectué un virage serré en tire-bouchon lors de sa descente abrupte avant de finalement disparaître des radars et de s’effondrer d’une hauteur de plusieurs kilomètres. L’homme politique l’a annoncé aux médias en se référant aux enregistrements de données satellitaires des contrôleurs aériens.

L’A320 d’Egypt Air, en route de Paris vers Le Caire, a disparu des radars à 02h45 CEST, environ 20 minutes avant son atterrissage dans la capitale égyptienne. À ce moment-là, il s’était brièvement trouvé dans l’espace aérien égyptien. Selon les dernières nouvelles Crash d’avion.

La France a promis de l’aide

« Tout doit être fait pour retrouver l’avion. C’est pourquoi nous sommes en contact avec les autorités égyptiennes. Nous sommes prêts à envoyer nos moyens militaires, avions et navires à la recherche de cet avion », a déclaré le chef de la diplomatie française, Ayrault.

Un correspondant du Wall Street Journal a écrit sur Twitter que l’avion de la compagnie égyptienne s’est rendu en Tunisie ainsi qu’en Erythrée la veille de son dernier vol.