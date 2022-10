Hilšer ou Fischer ? Pavel, Středula, Nerudova ? Des élections présidentielles variées attendent

La carrière de Marko Hilšer a fait de lui un candidat pour la jeune génération. Il avait du sang aventureux en lui, il était plus proche de Havel que de son ancien conseiller Fischer.

Aux prochaines élections nous avons un chef d’État plus propre. La coalition gouvernementale n’a osé nommer aucun de ses candidats. La coalition Spolu a également peur de prendre des risques, sachant que le gouvernement est impopulaire et craint que soutenir son favori ne soit étiqueté négativement. La logique de ce raisonnement s’est terminée par le fait qu’il a préféré nommer trois personnes. Le sénateur indépendant Pavel Fischer, qui a été élu à la chambre haute avec le soutien de l’ODS, du KDU-ČSL, du TOP 09 et du mouvement STAN. Économiste et ancien chancelier de Danuša Nerudová. Et le général à la retraite Peter Pavle.

Le Premier ministre Petr Fiala (ODS) a déclaré que ce n’est qu’au second tour des élections que chaque parti, Ensemble, a clairement affirmé son soutien à l’un des candidats, même si deux candidats du trio recommandé se sont présentés au second tour. Le Premier ministre a également déclaré que la chose la plus importante pour la coalition est que le président ait une orientation clairement pro-occidentale et respecte la constitution, 33 ans après la révolution ce n’est plus la norme en République tchèque.

Cependant, Fiala et Spolu ne soutiennent pas d’autres candidats pro-occidentaux qui, bien sûr, remplissent également les conditions de respect de la constitution. Le sénateur indépendant Marek Hilšer n’a pas reçu leur faveur, mais le seul vrai candidat de gauche, le dirigeant syndical Josef Středula non plus. Les chances – du moins à mon avis – vont probablement augmenter, surtout si Andrej Babi ne court pas. La foule généralement mécontente, de droite et tâtonnante ainsi que les partisans de Zeman qui ont été laissés de côté pouvaient voter pour Středula.

Chez les non-candidats de Spolu – et les non-candidats des cinq partis de la coalition gouvernementale – on voit à la fois l’incapacité à s’unir, l’accord, l’aversion au risque, mais aussi le fait qu’Andrej Babi a cessé de fonctionner comme un moment de liaison. C’est comme s’il ne représentait plus un risque pour la démocratie. Cependant, c’est une grosse erreur.

Dans les gouvernements non candidats, nous voyons aussi comment les politiciens ne savent pas comment gérer les élections directes et le rôle dans lequel le président est intégré, comment ils tâtonnent dedans. C’est paradoxal quand on se rend compte à quel point le « chef de l’Etat » est proche du gouvernement. Au cours de ses deux mandats, Miloš Zeman a démontré qu’une forteresse renforcée par des modifications du système électoral pouvait ébranler non seulement des gouvernements, mais des États entiers. C’est pourquoi le cabinet de Fial aurait dû trouver l’homme et participer au concours avec lui.

Si nous laissons de côté le général Pavel, sur lequel beaucoup ont écrit et qui est l’un des favoris de l’élection, les électeurs se voient proposer deux personnes qui ont derrière elles des carrières personnelles intéressantes et qui ont beaucoup fait pour la société – l’ancien militant civique Marek Hilšer et l’ancien conseiller Václav Havel, ancien diplomate Pavel Fischer.

Je vois certains moments comme des changements positifs dans l’élection présidentielle. Babiš avait peur de perdre, il pourrait ne pas participer du tout aux élections. Ce faisant, il le purifierait par inadvertance. Le candidat du SPD, Jaroslav Bašta, n’a aucune chance. Le général de réserve Hynek Blaško a des perspectives similaires. Il semble que la guerre en Ukraine ait tellement épuisé Moscou qu’elle n’a pas eu le temps de construire son cheval fort, qu’elle voulait avoir au Château de Prague.

Canettes légèrement homophobes contre militants civiques

Revenons à Hilšer et Fischer. Je peux très bien imaginer les deux dans le château – ainsi que le général Petr Pavel. Je peux aussi imaginer Danuša Nerudová là-bas, ancienne présidente de la Fair Pensions Commission et ancienne chancelière de l’Université Mendel de Brno. Fischer est un candidat typiquement conservateur, le prototype de l’idée classique d’un président. Comme le président pour les anciens. Il est ambassadeur en France, dirige l’Institut de recherche empirique STEM, a reçu l’Ordre de Saint-Pierre. Charles de Monaco et l’Ordre de la Légion d’Honneur de France.

De plus, en tant que sénateur, il essaie de nous défendre du président Miloš Zeman, de sa loyauté de longue date envers Poutine et Xi Jinping. Il n’a pas hésité à parler de son travail pour le Kremlin, il a essayé de le retenir, de l’arrêter. Même le scrabble « conservateur » s’en tient à Fischer. Avant la dernière élection présidentielle, il s’était fait entendre devant un public catholique, qu’il ne nommera pas un homosexuel, une lesbienne ou un pédophile comme juge à la Cour constitutionnelle en raison d’un conflit d’intérêts. Puis il a contourné sa déclaration, disant finalement qu’il « il a fait une erreur« , s’est-il excusé pour ses propos.

Marek Hilšer travaille également comme sénateur, mais il ressemble à l’opposé de Fischer. Si vous suivez son chemin de vie, il sera plus un candidat pour la jeune génération, il a du sang aventurier en lui, plus proche de Havel que son ancien conseiller Fischer. Pendant un certain temps, il gagna sa vie en Amérique en tant que creuseur, déménageur, plombier – Středula pouvait l’envier.

Hilšer participe à la mission médicale de l’organisation humanitaire ADRA, travaillant comme bénévole dans des établissements médicaux au Kenya. Dans notre pays, il a organisé des manifestations contre la privatisation des hôpitaux sous le ministre Julínek (ODS), dénonçant les réformes du ministre de l’Éducation Josef Dobeš (Affaires publiques), qui conduiraient à des restrictions de la liberté académique. En 2014, après l’annexion de la Crimée, il s’est dépouillé de la moitié de son corps dans un communiqué de presse du bureau du gouvernement et a soutenu le Premier ministre Bohuslav Sobotka dans sa position sur l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Hilšer est un militant civique. Si les jeunes sont intéressés par le choix du Château, ils peuvent le soutenir, laisser souffler un vent de fraîcheur, changer.

A-t-il vraiment sympathisé avec Babis ?

Hilšer a donné une interview à DVTV, il a laissé tomber quelques phrases qui ne l’aideront probablement pas. « Il existe divers groupes dans la politique tchèque, y compris divers clans oligarchiques, qui tentent d’influencer la politique depuis les années 1990. Et je vois cela comme un gros problème… le futur président, s’il veut changer la culture de la politique tchèque , ne doivent pas être reliés par ce lien. » On comprend pourquoi Spulu ne l’a pas nommé parmi ses favoris.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec Andrej Babi, qui a déclaré que « le cartel poly-voies règne » dans notre pays, il a répondu: « Je suis d’accord qu’il existe divers groupes qui ont tenté d’influencer la politique tchèque depuis les années 1990. Et je suis un politicien qui n’a rien à voir avec ça. » – Ils ne sont pas d’accord avec Babi et cela serait immédiatement interprété comme disant la même chose que l’ancien premier ministre. Cependant, la différence entre eux était énorme. Hilšer a critiqué les liens politiques avec le « clan oligarchique », tandis que l’ancien Premier ministre Babi représentait directement l’un des clans des oligarques qui étaient liés.

Les sondages donnent à Hilšer moins d’opportunités qu’aux autres, il a peu d’argent, il refuse de soutenir les partis politiques. S’il n’obtient pas 50 000 signatures de citoyens, ce qui encore une fois coûte très cher, il va demander la signature de chaque sénateur. Il ne les considérait pas comme un soutien au parti.

Nous avons en fait formé une sacrée compétition. Nous avons une grande variété de personnes et de personnalités parmi lesquelles choisir. D’un oligarque, dont les intérêts semblent inclure de ne pas s’asseoir, à un ancien numéro deux de l’OTAN au passé quelque peu terni et seul candidat de gauche pure qui veut voter Zeman, à un peu homophobe, une femme peu impliquée dans l’espace public, et un militant civique dont il n’a pas besoin du soutien des oligarques, il prendra un maximum de 50 mille couronnes à l’entreprise et il sera le seul à pouvoir attirer les jeunes aux urnes.

Hilšer : Les Tchèques ont été influencés par divers clans politiques depuis les années 1990. Je suis d’accord avec Pig sur ce point (vidéo DVTV du 6 octobre 2022)