Glossaire : ​​N’importe qui tremblera en slave

Quatre tours joués, quatre points marqués. Indépendamment l’une de l’autre, les équipes du Slavia et du Slovácko de leur groupe en Ligue de conférence ont enregistré quasiment le même bilan à première vue.

Mais tout est relatif. Quant à l’équipe de Slovácko, en tant que nouvelle venue absolue dans la phase de groupes de la compétition UEFA, il est vrai qu’en compétition avec des équipes de Bundesliga ou de Ligue 1, elle ne peut que surprendre et s’imposer dans son groupe qui est en vue. Les Slaves ont un bilan différent, beaucoup plus strict.

Le club, qui a disputé la Ligue des champions il y a trois ans et veut continuer à aspirer au moins aux barrages, devra prendre la Conference League elle-même comme la troisième compétition la plus lumineuse comme option d’urgence. Encore plus avec des adversaires issus des ligues turque, roumaine et kosovare.

Mais au lieu de leur couper la tête lors de la rencontre et de brûler l’esprit des supporters slaves à l’idée de la finale de toute la compétition, qui aura lieu à Eden en mai, la réalité est jusqu’à présent bien différente.

Jusqu’à présent, aucune des quatre apparitions du Slavia en Conference League ne s’est déroulée de manière à ce que tout le monde puisse être entièrement satisfait de lui. L’équipe de Ballkani a réussi à gagner 3:2 à Eden, mais avec l’option que les adversaires du Kosovo prennent la tête deux fois, ils n’ont certainement pas envisagé le scénario optimal.

Plus un duel féroce avec une victoire d’un point à Sivas, en Turquie, et deux défaites contre Cluj. Tous deux sont tombés dans l’hyper crise actuelle du Slavia, où l’équipe en rouge et blanc a un problème fondamental pour marquer ne serait-ce qu’un seul but, qui est de marquer des points.

Sur les cinq derniers matches, le Slavia n’a remporté qu’un match de championnat avec Liberec (3-0). Sinon, cela inclut une défaite 0:3 à Pilsen, une défaite 0:2 à Olomouc et les deux défaites en coupe avec Cluj. La jante avec l’autocollant « wrestling jerk » ne fonctionne plus.

Olayinka incompris

C’était bien, mais sans succès, que sur le terrain entre les surfaces de réparation, Slavia a combiné, tenu le ballon et surpassé visuellement l’adversaire. Ils ont perdu fatalement là où le match se décide habituellement, c’est-à-dire devant les deux buts. En défense, ils souffrent, entre autres, de l’insécurité des stoppeurs, à travers lesquels le ballon tombe souvent malsain, ou d’erreurs bizarres, qui peuvent résulter d’efforts excessifs. Comme quand Olayinka, peut-être dans un état confus, a décidé de jouer le ballon avec des ciseaux devant son propre but à Cluj, alors qu’elle ne faisait que frapper l’adversaire et était responsable du penalty.

Dans la phase d’attaque, les Slaves manquaient de créativité, de capacité à proposer des solutions surprenantes ou du moins précises. Les quelques occasions qu’il a eues, il a réussi à les contrecarrer de manière surréaliste, comme par exemple Jurásek, devant lui un but complètement vide s’est évaporé en vain à Cluj. Avec un avantage aussi important sur le terrain, il devrait y avoir plus de telles opportunités. Mais ce n’est pas né.

L’incapacité actuelle du Slavia à marquer peut surprendre beaucoup de ceux qui se réjouissent des tirs au but qui ont eu lieu à Eden à ce jour, en particulier dans les duels avec des équipes hors championnat. Pardubice a remporté un quota de sept buts, Teplice et Budějovice un quota de six buts.

Mais ces rivaux, qui, avec tout le respect que je leur dois, sont venus à Eden pour subir leur sort, ne pouvaient pas être une véritable référence pour les Slaves. Et si peut-être certains joueurs le prennent comme ça, ils se posent vraiment la question à cause de cette arnaque ridicule.

Slavia ne complique pas seulement la possibilité d’une promotion de la Conference League, où Sivasspor et Cluj ont atteint 7 points et Slavia et Ballkani ont atteint 4, tandis que les vainqueurs de groupe affronteront le tour préliminaire au printemps et le deuxième au tour préliminaire. tour.

Le problème est que si Slavia ne se débarrasse pas rapidement de la couverture qui était sur lui, et ne retrouve pas sa confiance et sa puissance de tir perdues, toute la saison lui glissera bientôt entre les doigts de manière irréversible.

En championnat, le Slavia a perdu 4 points contre Pilsen, mais Viktoria a un match non joué contre Brno, il faut donc compter sur une perte potentielle de sept points.

Et le Slavia a maintenant un duel avec Mladá Boleslav, la semaine prochaine un duel de coupe à domicile à Dukla, puis un derby le week-end avec le Sparta, un duel sur le terrain de Ballkani, un derby mineur de Prague avec Bohemia et une finale de groupe de la Conference League avec Sivasspor.

Comme vous pouvez le voir, il y a peu de place pour que l’équipe gagne en force, attende que le soutien blessé guérisse ou simplement se consolide de quelque manière que ce soit.

Certains diront : Dukla est accroupi quelque part au milieu du deuxième tableau de la ligue, n’est-ce pas un problème pour le Slavia ? Mais premièrement, tout semble être un problème pour le Slavia en ce moment, et deuxièmement, la question est de savoir quelle nomination l’équipe rouge et blanche utilisera pour ce match. L’entraîneur de Trpišovsk risquera-t-il que l’équipe de jeunes entre dans le derby avec l’équipe qui a le plus de repos ? Ils pourraient alors risquer de rater la chance de remporter la Coupe MOL.

Et si le Slavia traîne de plus en plus sa chute actuelle, il risque hypothétiquement de perdre ses chances dans toutes les compétitions où il débute dans les deux prochaines semaines. C’est, bien sûr, le scénario le plus sombre qui puisse être décrit.

Il est également possible que le Slavia écrase la défense boleslave dimanche et passe ensuite de victoire en victoire. Cependant, il n’y a pas eu beaucoup d’indications d’une version brillante du scénario ces derniers temps.

Silvhavy part après avoir perdu 14 points et l’Europe

Les Slaves dans un état malheureux, souvent traité par une sorte de thérapie de choc, consistaient souvent à changer d’entraîneur. Assis dans le siège de l’entraîneur à Slavia, d’autres trembleraient probablement au moins. Certains pourraient même commencer lentement à emballer leurs affaires.

Mais dans le cas de Jindřich Trpišovsk et des Slaves, les choses sont un peu différentes. Sa position est sans aucun doute très spécifique. Il est toujours vrai – et du moins ce sera vrai pour un certain temps encore – que peu importe l’intensité des épisodes d’hystérie et de panique qui envahiront le patron du club Jaroslav Tvrdík, il sera toujours arrêté par le retour de l’esprit calme avant une éventuelle adieu à Trpišovsk.

Tvrdík sait bien qui a élevé le Slavia au niveau de la Ligue des champions, qui a sélectionné et entraîné les joueurs que le club a ensuite vendus pour une somme incroyable, même en Premier League. Et il s’est aussi rendu compte que trouver un remplaçant équivalent à Trpišovsk serait une opération tout à fait stupide.

En même temps, bien sûr, Tvrdík ne se contente pas de voir que la crise actuelle de quelques matchs sans points et sans buts marqués n’est qu’une petite partie d’un tout plus grand.

Il a vu que la qualification pour la Ligue des champions était injouable sans le titre qui a échappé au Slavia la saison dernière et a commencé à les éviter à ce moment précis. Il voit que les performances peu convaincantes de la Conference League jusqu’à présent ont à peine incité un acheteur de téléphone d’Europe occidentale à vouloir dépenser tout le trésor du monde pour l’un des Slaves en difficulté.

Tvrdík n’avait d’autre choix que d’être patient et de faire confiance à Trpišovská pour que l’équipe parle. Peut-être que lui-même peut l’aider dans la cabine avec une sorte de tempête, ou vice versa en promettant de l’or et des pierres précieuses pour réussir dans le derby « S » ou au Kosovo.

Quoi qu’il en soit, à la fin de l’automne, les Slaves prendront certainement un stylo et du papier et feront des sous-totaux.

Je tiens à vous rappeler que cela fait cinq ans que le Slavia, à la surprise de beaucoup à l’époque, a dit au revoir à l’entraîneur Jaroslav ilhavy. Six mois plus tôt, il avait remporté le titre avec l’équipe, mais avait échoué dans le groupe de la Ligue Europa et en championnat à l’automne, il avait récolté 14 points lors d’une défaite contre Pilsen.

Indépendamment de la spécificité de la position occupée par Jindřich Trpišovský chez les Slaves, c’est ce paramètre qui a remplacé son prédécesseur qui mérite certainement d’être rappelé même maintenant, bien qu’il s’agisse d’une note de bas de page mineure pour l’instant.

De l’enfer au paradis avec Nguyen

Alors que le travail au Slavia a pratiquement toujours été, est et sera sous pression, l’équipe de Slovácko, en revanche, peut se vanter qu’en Conference League, elle ne peut que bénéficier de sa position et donc la jouer sans stress.

De meilleurs éclairs alternent avec des moments plus sombres. Surtout le duel d’ouverture avec le Partizan, où il a gaspillé une avance précoce et le résultat a été un match nul. A Kolín nad Rýnem, les garçons de Svědík ont ​​fait une bonne partie, mais n’ont rien ajouté au tableau de bord. Et un duel à domicile très solide avec Nice a été gâché par une faute pas chère du gardien Nguyen.

Le football écrit parfois de belles histoires. C’est Filip Nguyen qui a jeté les bases de la victoire surprise de Slovácko sur la Côte d’Azur jeudi soir. Surtout en première mi-temps, il a réussi à attraper des tirs très désagréables, s’il le faisait un peu moins bien, personne ne serait surpris par une avance de quatre buts sur les favoris locaux.

Mais ça reste sur le seul but marqué. Et Slovácko a senti ses chances face à une équipe locale détendue, ancrée dans le sentiment que rien ne pouvait lui arriver. Les visiteurs se retrouvaient soudain plus souvent devant le gardien Schmeichel, et lorsque Tomič égalisait à un quart d’heure de la fin, un peu de panique s’emparait de l’équipe locale.

Parfois, dans le football, il se passe des choses auxquelles on ne s’attend vraiment pas, par exemple, à quelques minutes de la fin, Michal Kadlec, 37 ans, courrait du flanc dans une défense ouverte de Nice. La façon dont il a été arrêté a été jugée par l’arbitre comme une faute liée à des exceptions, peut-être assez strictes.

Cependant, la chose la plus importante est que le penalty a été joué à une distance très dangereuse du but de l’équipe à domicile. Et lorsque les joueurs de Nice ont commis une autre erreur folle et se sont séparés contre le mur, le ballon de la botte de Reinberk a pu voler triomphalement dans les filets de Schmeichel en tant que messager de la victoire inattendue de Moravia.

Les statisticiens ont rapidement calculé que seules sept municipalités plus petites qu’Uherské Hradiště, d’où l’équipe de Slovácko sur la Riviera s’est rendue, ont jusqu’à présent enregistré une victoire dans n’importe quel match de groupe de la Coupe d’Europe. Découvrez le petit tweet ci-dessous.

C’est une très belle et inattendue réussite, qui sera cependant aussi appréciée par le coefficient tchèque, auquel les autres représentants tchèques n’ont malheureusement pas contribué autant qu’ils l’auraient souhaité. Peut-être la prochaine fois.