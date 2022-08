France: Un incendie massif près de Bordeaux se propage rapidement, 37 000 évacués

L’incendie près du village de Landiras a englouti près de 13 000 hectares depuis mardi dernier. tandis que l’épidémie près de la commune côtière de La Teste-de-Buch a diminué de moitié. Plus de 2 000 pompiers de toute la France ont éteint l’incendie aujourd’hui, écrit le New York Times.

« Les conditions météorologiques sont folles. C’est un cocktail explosif. » Le porte-parole des pompiers, Matthieu Jomain, a déclaré au journal. Il a également décrit la situation dans la zone comme un « baril de poussière (arme), tandis que les autorités locales ont averti que les conditions « restaient très mauvaises » et ont conseillé aux riverains de limiter l’activité physique en raison des panaches de fumée.

De nombreuses personnes ont été chassées de chez elles au cours de la semaine écoulée et le nombre de réfugiés a augmenté de plusieurs milliers, contre environ 31 000 lundi.

Dans le même temps, les autorités enquêtent sur l’origine des deux incendies, dont un près de Landiras qui aurait été allumé exprès. La police dans cette relation mardi détenu un homme de 39 ans qui est toujours détenu aujourd’hui.

La végétation a également brûlé à quelques centaines de kilomètres au nord en Bretagne, où un incendie s’est déclaré lundi près du village de Brasparts. Selon franceinfo, la superficie du foyer a atteint cet après-midi 1 700 hectares.

Pendant ce temps, la canicule extrême qui a frappé l’Europe ces derniers jours s’est calmée en France. La nuit, de l’air plus frais arrive sur terre depuis la mer, et mercredi, la température maximale dans l’ouest de la France devrait être d’environ 25 degrés Celsius, alors que les prévisions ne promettent 30 degrés que pour l’est et le sud-est du pays. côte.

Les températures ont grimpé dans les années 40 dans l’ouest lundi, avec des records établis à 64 endroits, selon le service météorologique national Météo France. La température la plus élevée a été mesurée dans le village de Biscarrosse, non loin de la précitée La Teste-de-Buch, à 42,6 degrés.

Le climatologue de Météo France Matthieu Sorel a également attiré l’attention sur le cas de la ville de Brest, où le précédent maximum de 35,3 degrés de 2003 avait été dépassé de 4,2 degrés. « Quatre titres de plus à Brest, c’est quelque chose de grand » il a été cité par l’AFP.