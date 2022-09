France : Défilé militaire spectaculaire dans les rues de Paris

Le président français Emmanuel Macron a lancé un défilé militaire dans le centre de Paris pour marquer la fête nationale du 14 juillet. Le cortège de milliers d’hommes et de femmes et de centaines de matériel s’est mis en mouvement à dix heures précises. Le motif principal du spectacle de cette année est la coopération orientale, faisant référence à la guerre actuelle en Ukraine. De plus petites unités de neuf pays ont également pris part à la marche, dont l’unité de la garde d’honneur de l’armée de la République tchèque.