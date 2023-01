Frais de port et de carburant et itinéraires

Photo: Mapy.cz La voilà, Transalpina Romania, inconnue de beaucoup

Mais à environ 200 kilomètres de là se trouve la Transalpina moins battue, mais beaucoup plus intéressante. Il a promis trois heures le nirvana automobile Il est composé de 146 kilomètres de virages sinueux et de nombreux sites impressionnants qui invitent à la visite.

C’est pourquoi nous avons pris le huit cylindres Ford Mustang avec une boîte automatique à dix rapports et partez découvrir en personne toutes les attractions promises.

Photo: Jan Majurnik Cinq litres, huit cylindres, 449 chevaux, ambiance propulsion… Que demander de plus ?

Petites mains, ne vous inquiétez pas, tout ira bien

Cette route qui traverse les quatre comtés de la Roumanie a une désignation de code DN67C et ses racines remontent au IIe siècle de notre ère. La section nord commence (ou se termine, si vous préférez) dans la ville de Sebes, tandis que le début/fin sud se trouve à l’intersection à côté de la station-service dans la ville de Bengesti.

Comment se rendre en Transalpine ? Les itinéraires les plus optimaux depuis Prague, České Budějovice, Hradec Králové ou même depuis Olomouc mènent le long de l’autoroute D1 autour de Brno, puis à Bratislava, Budapest, autour de Szeged à Arad. Ensuite, vous devez vous diriger vers Timisoara et vous connecter à l’autoroute A1. De là, il continue tout droit jusqu’à ce qu’il descende jusqu’au village de Sebes, au milieu duquel commence réellement la Transalpina. Photo: Mapy.cz Le voyage à Transalpina prend environ mille kilomètres Cependant, il faut compter environ 1 000 km pour parcourir environ 1 000 km avant d’arriver à l’origine tchèque Vous obtiendrez, et aussi avec le temps de circulation limité de cette route emblématique – la neige fond ici (dans les montagnes) vers juin, et elle ne revient pas avant fin octobre.

Nous avons commencé dans le village de Sebes, où nous sommes mustangs ils ont rempli le réservoir afin que nous ayons assez de puissance pour un voyage de quelques heures. L’orange américaine a l’air assez spectaculaire ici, presque comme une supercar d’un million de dollars, alors les habitants prennent souvent leurs photos.

Photo: Jan Majurnik Suivre les panneaux (à l’extérieur ou sur la carte) 67C, c’est le nom de code de Transalpina

Les premiers kilomètres de Transalpina sont constitués de petits villages, montrant la vie des habitants ainsi que leur flotte de véhicules obsolètes. Même si c’est obligatoire ici éclairage toute l’année sur les autoroutes et les routes principales, tout le monde ne suit pas cette règle. Cependant, si vous avez une lampe à lumière du jour, vous êtes en paix et respectez la loi.

Vous trouverez le premier virage intéressant devant le village de Capalna, où vous vous amuserez beaucoup au volant. Cependant, gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une voie publique sur laquelle circulent non seulement des voitures, mais également des camionnettes, des motos ou des camions.

Photo: Jan Majurnik N’oubliez pas que Transalpina est un transport public

Plus d’étapes sinueuses conduit autour du lac Tau Bistra avec un barrage, suivi d’une autre série de virages avec une surface naturelle menant au lac Oasa.

Avec l’augmentation de la hauteur, les feuillus disparaissent et les conifères prédominent. Dans les espaces ouverts, vous trouverez des stands de souvenirs, mais pas trop.

Photo: Jan Majurnik Sur cette route, vous rencontrerez occasionnellement des propriétaires de stands vendant des souvenirs ou de la restauration rapide

Après le lac Oasa, vous serez accueillis par un panneau vous informant que la route DN67C devient à sens unique (fermée dans les deux sens) de 21h à 7h, alors surveillez l’horloge. Faites également attention à la limite de vitesse, officiellement à partir de cet article l’interdiction d’entrée pour les véhicules d’un poids total de plus de 3,5 tonnes est de 30 km/heure (sauf exceptions).

A l’intersection près du village d’Obarsia Lotrului, faites un deuxième virage serré et n’oubliez pas de tourner selon les panneaux, car là ligne blanche a viré au jaune et a commencé le tarmac lisse bordé de forêt. Ensuite, vous commencez à grimper, mais vous êtes toujours lié par la loi des trente heures.

Photo: Jan Majurnik A gauche de ce panneau, un véritable paradis de l’automobiliste s’est pleinement développé

De toute façon, ça ne sert à rien de se précipiter, mais plutôt de se faire plaisir. Il existe de nombreux endroits sur la ligne jaune où vous pouvez vous arrêter et contempler le magnifique paysage. Nous vous recommandons également un petit arrêt juste avant le plus haut sommet de la Transalpina (Pasul Urdele, 2145 m). Il offrira des vues absolument époustouflantes, et des boissons en saison. Vous devez juste penser au fait que vous êtes dans les montagnes, alors préparez-vous à ce qu’il fasse froid et venteux.

Ou vous pouvez simplement profiter du paysage, profiter pleinement des rebondissements, des virages, des serpentins, etc. plaisir automobile.

Photo: Jan Majurnik Twists, virages, interrupteurs – c’est ce qu’est Transalpina

Parfait pour les sportifs et les familles

La montée est suivie logiquement de la descente, qui peut également être appréciée énormément, tant que personne n’est devant vous. Si vous souhaitez faire une pause dans la consommation, arrêtez-vous au village de Ranca. C’est un endroit où le tourisme et l’hôtellerie se renforcent progressivement.

Photo: Jan Majurnik Des vues imprenables vous attendent au sommet

Cependant, descendre n’est plus une joie à conduire et vous revenez progressivement à la civilisation, bien qu’à travers un enchevêtrement de routes. Ils vous emmèneront dans la ville de Novaci, qui se trouve à quelques kilomètres de la station-service de Bengesti, par ex.

Combien ça coûte? Toutes les routes de campagne (pas seulement les autoroutes) sont incluses Roumanie chargé, cependant, un croquis de sept jours pour une voiture de tourisme jusqu’à 3,5 tonnes coûte près de 80 CZK sur le portail de vente en ligne roviniete.ro. Pour le carburant, un litre d’essence (attention ils ont principalement uniquement E10!) se traduit par environ 44 CZK, un litre de diesel à 46 CZK et dm3 GPL pour 21 CZK. Photo: Ondrej Svoboda Certaines stations-service en Roumanie sont relativement improvisées. Il y a une caisse enregistreuse sur la photo, une station service est à proximité

La Ford Mustang, bien que plus une voiture de tourisme sportive, se sent très à l’aise dans les virages. En raison des modes de conduite réglables, j’ai été satisfait de la conduite globalement confiante et de l’alimentation suffisante jusqu’à 449 chevaux.

Photo: Ondrej Svoboda Ceux qui ne sont pas intéressés par le paysage apprécieront les belles routes lisses

Son agréable à partir de cinq litres moteur huit cylindres et l’échappement est assez large aussi, il va donc assez loin pour annoncer l’arrivée de la muscle car orange. C’est de la musique que vous pouvez écouter toute la journée.

Nous aurions pu aller en Roumanie dans une autre voiture, par exemple, un turbodiesel économique, mais serait-ce si amusant sur une route de montagne cahoteuse ? Peut-être pas… Les Mustang ne sont plus des voitures, que deviendront-elles ça ne peut aller que tout droit.

Photo: Jan Majurnik Vous ne vous perdrez pas sur la route, même dans un break ou un SUV familial, mais une voiture de sport est une voiture de sport

D’autre part, nous comprenons de quel type de voiture il s’agit Ford Fiesta ST, Hyundai i20 N, Toyota GR86 ou Mazda MX-5 offriront une expérience plus intense au conducteur, mais qu’en est-il de parcourir des milliers de kilomètres jusqu’à leur destination ? Dans ce cas, GT a toujours un avantage significatif.

Chaque année, des voyages en Transalpine attirent des aventuriers de toute l’Europe, y compris de la République tchèque. Cette route est parfaite pour les motos, les voitures de sport ou les cabriolets, mais vous ne vous y perdrez pas non plus train gare familiale ou SUV.

Photo: Ondrej Svoboda