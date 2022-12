Footballeur Mendy jugé pour viol : Je ne suis pas Brad Pitt, mais…

Cette affaire a secoué toute la prestigieuse Premier League. Le footballeur de Manchester City Benjamin Mendy (28 ans) a été accusé de plusieurs viols. Maintenant, il doit parler devant le tribunal. Selon lui, il n’est pas le plus beau, mais grâce à son statut de footballeur de haut niveau, il n’a aucun problème à mettre les filles au lit.

La star de Citizens fait face à sept chefs d’accusation de viol, de tentative de viol et d’agression sexuelle. Mendy aurait dû faire tout ça à six jeunes filles. Des représentants français ont comparu devant le tribunal le 7 novembre, où sa défense a été entendue pour la première fois.

Pas Brad Pitt

« Je ne suis pas Brad Pitt, mais pour être honnête, amener une fille au lit est vraiment facile pour moi », dit avec confiance le natif de Longjumeau dans le palais de Chester. « Depuis que j’ai commencé à jouer pour City, les femmes se sont 10 fois plus intéressées à moi. Manchester City est l’une des meilleures équipes d’Europe. J’ai réalisé qu’elles étaient attirées par moi non pas à cause de mon apparence, mais à cause du fait que je suis footballeur. il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé s’il appréciait l’attention des femmes, il a répondu que ce n’était pas mal. Mais il a ajouté dans un souffle que lorsque les filles ont dit qu’elles ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec lui, il a respecté cela. Il a également déclaré aux jurés qu’il avait l’habitude d’avoir des relations sexuelles avec plusieurs femmes en une nuit. « C’est normal pour moi. Maintenant, je sais que ça a l’air stupide, » il est devant le tribunal. Le prétendu viol a eu lieu chez Mendy, où elle aurait eu une chambre privée. L’incident se serait produit entre octobre 2018 et l’année dernière.

Il sait déjà ce qu’est la gestion

Malgré la suspension, Manchester paie toujours son arrière latéral. Il devrait gagner plus de 130 millions de couronnes chaque année. Le champion du monde 2018 a révélé qu’il avait appris la valeur de l’argent en détention. « Je gagne 112 couronnes par jour. J’en ai pour manger à la cantine », Mendy s’est approché.

« C’est la première fois que je dois faire attention à mes dépenses. Quand je voulais quelque chose en tant que footballeur, je l’ai juste acheté. J’ai donc appris ce que signifie être capable de gérer de l’argent. il expliqua. Avec Mendy, son ami Louis Saha Matturie (41 ans), qui était censé choisir des femmes pour le sexe, a été accusé. Selon le témoignage de sept femmes, Louis aurait commis six viols et trois cas de violences sexuelles. Il a tout refusé. Nous devons attendre les résultats de tout le procès.