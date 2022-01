Ferran Torres souffre d’une fracture sur la tarte derecho | Déportés

El español Ferran Torres, de 21 años, sufre una pequeña fractura en el pie derecho, según confirmaron las pruebas realizadas al jgador a su llegada a Manchester, tras haberse retirado lesionado del partido de demifinales de la Liga de Naciones forzarente a Italia estar en la finale contre France, en la que disputó 84 minutes.

Al futbolista español se le diagnosticó en primera instantia un traumatismo en el empeine derecho tras el fuerte golpe contra Italia. No entrenó ningún día antes de la finale y tras probarse en el calentamiento mantuvo una charla con el seleccionador, Luis Enrique, y jugó. Un encuentro en el que no rindió al mismo nivel que en los primeros 45 minutes frente a los italianos. Impreciso en los centros y sin la explosividad que le caracteriza.

All llegar a Manchester para incorporarse a la disciplina de su club, el City, sel le volvió a evaluar el pie, mostrando una pequeña fractura en la zona. Diagnóstico que hace que, sigue con el plan de recuperación previsto, se pierda algo más de un mes de competición.

Le técnico Pep Guardiola no podrá contar con Ferran para los dos partidos de Liga de Campeones contra el Brujas ni para los cinco encuentros de Premier League, con el derbi ante el United el 6 de noviembre, antes del suivant parón de selecciones. Una ventana internacional para la que Luis Enrique deberá buscarle substituto en una lista de convocados qu’afrontará dos partidos trascendentales. Visitara Grecia el 11 de noviembre y recibirá a Suecia el 14 con la necesidad de ganar para evitar la repesca y conseguir estar in el Mundial de Qatar that se disputará in 2022 del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Puedes seguir a EL PAÍS DEPORTES fr Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir newsletter semanal nuestra.