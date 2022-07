Événement prévu le 14 juillet 2022

La Sainte Messe pour la sécurité et pour les policiers décédés et les membres du système de sauvetage unifié a été organisée aujourd’hui par l’Association chrétienne de la police à Ostrov près de Karlovy Vary. Il se tient pour la huitième fois, toujours en mémoire du bienheureux Hroznaty – le saint patron des prisonniers politiques et de tous ceux qui ont été injustement jugés et emprisonnés.

Le président Emmanuel Macron ouvrira un défilé militaire pour célébrer la fête nationale française à Paris. Des soldats de neuf pays se joindront au défilé, pour notre garde d’honneur de l’armée de la République tchèque depuis le quartier général de la garnison à Prague.

Le président américain Joe Biden se rend en Israël. Hier, à son arrivée, il s’est arrêté au Mémorial de l’Holocauste de Yad Vashem à Jérusalem. Aujourd’hui, des négociations politiques l’attendent, la publication d’une déclaration sur la future coopération américano-israélienne est attendue.

Le Premier ministre Petr Fiala rencontrera son homologue bavarois Markus Söder à la villa Kramař. Ils discuteront de la situation des transports et de l’énergie ainsi que du renforcement des relations entre les deux pays.

La réunion gouvernementale d’aujourd’hui sera précédée d’une réunion ministérielle avec le gouverneur. Cela devrait concerner les centres d’aide régionaux pour aider les réfugiés d’Ukraine ou l’éducation.

Le projet de tarifs d’austérité, censé aider les ménages à réduire leurs factures d’électricité et de gaz, doit être approuvé aujourd’hui par la DPR. Il commencera également à s’occuper des amendements du gouvernement aux lois sur la télévision tchèque et la radio tchèque.

Le rassemblement européen des femmes dominicaines a culminé à Tuchoměřice près de Prague. A neuf heures et demie, nous en parlerons par téléphone à Sœur tpánka enkeříková.

Dans le cadre du projet international Last Address, une plaque commémorative sera placée à Horní Lidča, Vsetínsk, à la maison natale du fermier Jan Skřipka, qui a été condamné à 15 ans en 1950 lors d’un procès avec le groupe anticommuniste Světlana. S’en est suivi un débat entre historiens et témoins et le public.

Au centre communautaire Kotlaska à Prague, des entretiens seront menés. Les détenus de la prison ouverte de Jiřice essaieront de parler à des employeurs potentiels.

L’actrice Simona Stašová soutiendra la 23e édition de la collecte de fonds Akce cihla en vendant des briques peintes à Prague. L’argent récolté servira à soutenir le logement et une vie digne pour les personnes handicapées mentales.