Encore des victimes pour Poutine : les espions russes expulsés en masse de l’Occident

Vasily Nikitich Mitrokhin ne pouvait cacher son étonnement. Le chef des archives du KGB qui a réussi à faire des copies de tous les dossiers sur les espions soviétiques opérant en Europe et aux États-Unis pendant un demi-siècle il se vantait de la facilité avec laquelle les agents se déguisaient dans la capitale principale. Que résidence (la station de la CIA l’appelait) qui fonctionnait à l’intérieur de l’ambassade était très efficace. Lorsqu’il confie ses dossiers au Royaume-Uni, en 1992, et devient contre-espion au service de Sa Majesté à l’IM6, découvrir un vaste réseau d’espions opérant dans le monde entier.

Vladimir Poutine est l’un des agents opérant en Allemagne. À partir de 2000, lorsqu’il a commencé à prendre le pouvoir à Moscou, reconstruire les services secrets de l’ancien KGB à Loubianka, l’a appelé le FSB et a de nouveau planté des espions dans toutes les ambassades du monde. Maintenant, avec son invasion de l’Ukraine, la structure immaculée que Mitrokhine admirait et vénérait par le chef du Kremlin lui-même, s’effondre à nouveau. Plus de 400 responsables russes ont été expulsés ces derniers jours d’Amérique et d’Europe, pour la plupart des espions déguisés en diplomates. Les agents du Kremlin opérant en Europe seraient au nombre de plus de 1 000. L’année dernière, le chef du renseignement allemand a déclaré que le nombre de Russes opérant à Berlin était au même niveau que pendant la guerre froide.

L’Autriche a été la dernière à être rapatriée, jeudi, important groupe de fonctionnaires russes en poste à Vienne. Les États-Unis et la Bulgarie ont chacun expulsé une douzaine de Russes au cours de la première semaine de la guerre. La Slovaquie et la Bulgarie à la mi-mars, suivies de la Pologne et des États baltes le 23 mars, puis une longue série, dont 75 de France et d’Allemagne le 4 avril. Le 5 avril, neuf pays, et l’Union européenne elle-même, ont rapatrié plus de 150 personnes. La Lituanie est allée plus loin et a expulsé l’ambassadeur.

L’ambassade de Russie à Berlin d’où plusieurs agents du renseignement ont été expulsés ces derniers jours. Environ 400 espions russes ont été expulsés d’Europe. (Reuters)

L’expulsion d’espions à cette échelle était sans précédent. C’est plus du double du montant émis en 2018, lorsque 28 pays occidentaux renvoient 153 espions présumés à Moscou en réponse à la tentative d’assassinat russe de Sergei Skripal, un ancien officier du renseignement russe qui avait été un espion pour la Grande-Bretagne, à Salisbury, en Angleterre. Dernière expulsion est « incroyable » et « attendu depuis longtemps », à The Economist, Marc Polymeropoulos, qui a dirigé les opérations de la CIA en Europe et en Eurasie jusqu’en 2019. « L’Europe est son terrain de jeu historique et son personnel diplomatique est toujours confondu avec les agences de renseignement. »

Beaucoup de ces espions provenaient du FSB, des services de sécurité russes, du GRU, des unités de renseignement militaire, et du SVR, espionnage étranger, ils jouent un rôle clé dans la planification et l’exécution des guerres. Ce sont eux qui ont recueilli les informations dont les généraux avaient besoin pour planifier une invasion de l’Ukraine. Aussi, peut-être, ceux qui ils font de graves malentendus sur la capacité de défense de l’Ukraine et la réaction qui sera donnée par les gouvernements occidentaux. La livraison de matériel de guerre aux troupes combattant en Ukraine a été sous-estimée et ils n’ont pas été en mesure d’avancer des informations sur l’efficacité du système antichar qui a fait des ravages sur les troupes russes alors qu’elles tentaient d’avancer vers Kiev. Le retour de ces agents dans leur humble bureau de Moscou ne sera pas agréable. Surtout pour leurs familles, habituées à de bons salaires en euros ou en dollars et à fréquenter les boutiques parisiennes et romaines.

Bien entendu cette expulsion ils causent aussi des ennuis à leurs camarades à Moscou. Le ministère russe des Affaires étrangères a ordonné l’expulsion des fonctionnaires et des espions de la principale ambassade accréditée auprès du Kremlin. Cela signifie que l’Occident aussi seront moins en mesure d’obtenir des informations sur les mouvements de troupes et l’impact politique de la guerre dans le cercle le plus fermé autour de Poutine.

Carte identifiant Vladimir Poutine comme agent accrédité du KGB pour l’ambassade de Russie à Berlin-Est. (Archives permanentes)

La capacité d’espionnage de l’Ouest a déjà été mise à mal l’année dernière lorsque La République tchèque accuse le GRU d’avoir bombardé des dépôts d’armes dans son pays et en avril 2021 a expulsé 81 diplomates russes. Par solidarité, les États-Unis en ont expulsé 10 autres et divers pays européens 14. Moscou a répondu en renvoyant 189 responsables occidentaux dans leur pays. Cela a compliqué les activités de la CIA américaine et du MI6 britannique en Russie. Sur son propre territoire, les services de sécurité russes ont plus de ressources et de pouvoir pour traquer les agents de renseignement occidentaux basés à l’ambassade de Moscou que l’inverse : Les agents du GRU peuvent se déplacer et rencontrer des gens plus facilement à Berlin que les agents de la CIA dans la capitale russe.

Les espions peuvent être remplacés comme des footballeurs en seconde période. Ils en ont pris un et en ont immédiatement envoyé un autre. Et le contre-espionnage local devra réessayer de trouver le nouvel employé du consulat qui semble n’être là que pour tamponner les passeports. nouveau chef résident. Bien que maintenant, selon un rapport d’un groupe de réflexion de Washington lié à la CIA, il y ait des spéculations possible défection massive d’espions russes comme cela s’est produit lors d’autres invasions d’États souverains. L’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968 a déçu le général du KGB Oleg Kalugin, qui a fait défection et est allé dire à l’Amérique tout ce qu’il savait. Oleg Gordievsky, un résident soviétique à Londres, en a eu assez des exécutions soviétiques et est devenu un agent double en 1974. Les invasions de la Hongrie et de l’Afghanistan ont également entraîné d’importantes défections. Le massacre de Bucha, Irpin ou Marioupol pourrait avoir le même effet.

La série « The American » est basée sur des événements réels montrant l’infiltration d’agents secrets russes déguisés en familles de la banlieue de Washington pendant la guerre froide.

« Beaucoup de ceux qui ont servi dans les ambassades européennes ont réalisé que La Russie a été humiliée par cette guerre désastreuse et que la révolution des communications a tout fait savoir instantanément », a expliqué Jonathan Haslam, historien spécialisé dans l’espionnage russe, à The Economist. « Ils savent aussi que leur retour à la Patrie ne se fera pas pour le mieux. Une fois démasqués, leurs patrons au FSB ne leur faisaient plus confiance. Beaucoup finissent dans des postes bureaucratiques obscurs. Et l’ancien espion Polymeropoulos estime que c’est une belle opportunité pour attraper ces dissidents : « S’ils retournent à Moscou, ils savent déjà qu’ils seront visités par certains de leurs camarades qui les interrogeront jusqu’à épuisement. Nous ferions mieux de le faire en premier« .

Archive Vasili Mitrokhin était au courant de toutes ces manœuvres de ses camarades. Lui-même avait été en poste dans diverses ambassades à travers le monde jusqu’à… faux pas en le faisant descendre dans le cachot du KGB. quand il est parti, a envoyé 25 000 dossiers avec les noms de tous ses collègues dans les rezidenturas qu’il a caché dans le sous-sol de sa datcha à la périphérie de Moscou. Il est d’abord allé rencontrer des Américains à Tallinn, en Estonie. Ils ne le croient pas. Les Britanniques sont beaucoup plus perspicaces et ils détiennent les plus grandes archives d’espionnage russe qui aient jamais atteint l’Occident. Des années plus tard, il écrivit un livre avec le journaliste Christopher Andrew, « The Mitrokhin Archives: The KGB in Europe and the West » qui inspiré la série à succès « The American », Famille d’espionnage russe infiltrée. Dans le livre, Mitrokhin dit que Le moment le plus vulnérable pour un espion russe est lorsqu’il est frustré par ce qu’il voit dans la presse occidentale sur les actions brutales du Kremlin.. C’est ce qui s’est passé dans le cas des invasions de la Hongrie et de la Tchécoslovaquie ou de la Tchétchénie. Et maintenant, peut-être que cela peut arriver avec l’Ukraine.

