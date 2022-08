En France, le jour de l’élection présidentielle, un film sera tourné, mélange de fiction et de réalité

En France, le jour du second tour de l’élection présidentielle du 24 avril, sera réalisé un film d’une heure, qui sera un mélange de fiction et de réalité. Les scénarios préparés à l’avance changeront en fonction des résultats, qui seront tous diffusés en direct dans les cinémas et sur les réseaux sociaux. La chaîne de télévision franco-allemande Arte se prépare pour le projet, a rapporté l’AFP.