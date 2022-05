Émission télévisée du vendredi 13 mai 2022. Que regarder le vendredi 13 mai 2022 à la télé?

Harry retourne à Poudlard après les vacances pour commencer sa cinquième année d’école. Il a été accusé d’avoir utilisé la magie illégalement en dehors de l’école. Il a dû faire face aux fausses rumeurs. Il atteint la maison de Sirius Black, où il apprend l’existence du mystérieux Ordre du Phénix, chargé de combattre Voldemort. Pendant ce temps, Dolores Umbridge, professeur de Défense contre les forces du mal, arrive à l’école et ne prépare pas les sorcières à la guerre contre les forces obscures. Harry a donc donné à un groupe d’étudiants des informations à ce sujet. « Harry Potter et l’Ordre du Phénix » -TVN, 20:00

Kate Reddy est spécialiste des fonds communs de placement dans la succursale de Boston d’une société basée à New York. Son mari, Richard, travaille comme architecte indépendant. Ensemble, ils ont élevé deux enfants. Kate essaie de concilier sa carrière avec la vie de famille – elle est aussi impliquée dans les activités de sa fille qu’une mère au chômage. Tout le monde se demande comment il a fait. Le design de Kate a reçu de manière inattendue la reconnaissance du siège. Les financiers ont dû déménager à New York pendant un certain temps. Pendant ce temps, Richard a remporté un gros contrat.

« Comment a-t-il fait? » – TVP2, 21h30

Réalité post-apocalyptique. Le dernier bandit armé survivant, Roland Deschain, parcourt le désert à la recherche de la mystérieuse Tour Sombre. C’est un lieu mystique qui relie le monde, qui est l’essence de l’existence. L’homme est dans une bataille éternelle avec Walter O’Dim, également connu sous le nom de Man in Black, qui veut détruire le bâtiment.

« Tour des ténèbres » – Polsat, 22h10