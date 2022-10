Dumb Secret est destiné à aider les personnes aphasiques

Jan Revai et Igor Chmela. photos : archives

Le film tant attendu Silent Secrets a sa conclusion finale. Les cinéastes, menés par Alice Nellis et Tomáš Mašín, attendent du travail dans la salle de montage. Depuis l’automne dernier, Jana Plodková, Milena Steinmasslová, Magdalena Borová, Marián Mitaš, Jan Révai, Igor Chmela, Jiří Havelka et d’autres se sont rencontrés sur le plateau.

Ce drame lié à l’intrigue du crime touche à l’aphasie, un trouble rare de la parole qui résulte d’un accident vasculaire cérébral ou d’un grave traumatisme crânien. Ses créateurs ont décidé de lancer une campagne de financement participatif sur Hithit.cz, qui devrait non seulement aider à la post-production du film, mais aussi soutenir les personnes aphasiques. Le film sortira en salles l’année prochaine.

Martin, un vétérinaire, a perdu la capacité de communiquer avec le monde et le monde avec lui à la suite d’un grave accident. Cependant, toutes les femmes importantes de sa vie sont restées. L’épouse d’Erika, la mère de Dana et Jana, une vétérinaire, dont le cheval a blessé Martin. Ce sont eux qui ont raconté l’histoire de Martin. Cependant, chacun d’eux a sa propre version de l’émission. De plus, la police s’est intéressée à tout. Martin est mort et quelqu’un l’a aidé à mourir. La révélation de la vérité conduit progressivement à des rebondissements inattendus qui, avec le spectateur, révèlent couche après couche de traumatismes longtemps cachés et démêlent un réseau de petits mensonges intelligents.

« J’ai vraiment hâte de voir les résultats. J’ai aimé tourner avec Milena Steinmasslova et Magdalena Borová, avec qui nous avons formé le triangle féminin principal. Chacune de nous est différente, chacune de nous a un objectif différent dans le film. Je suis très curieux », a déclaré une représentante du rôle principal féminin, Jana Plodková. Dans le film, elle soigne son mari qui souffre d’aphasie après avoir subi une grave blessure à la tête.

L’aphasie est l’un des troubles de communication les plus graves et les plus compliqués. Une personne ne comprend pas ce que disent les gens autour de lui et elle-même ne connaît pas les mots qu’elle connaissait auparavant. Selon l’orthophoniste Lucie Macková, qui a créé avec d’autres l’application supplémentaire Afaslovník, 50 000 personnes souffrent d’aphasie en République tchèque, et chaque année 5 000 de plus.

« J’ai été vraiment surpris par les statistiques. Nous prévoyons de collecter des fonds via le financement participatif pour le montage sonore, la coloration du film, les astuces, le bruit et le doublage, mais étant donné le sujet de notre film, nous voulons également aider à améliorer la vie des personnes aphasiques. et créer un portail un site Web plein d’informations utiles, de vidéos éducatives, de contacts avec des orthophonistes, des médecins, etc. », explique le réalisateur du film, Tomáš Mašín.

Jana Plodková, Magdalena Borová, Milena Steinmasslová. photos : archives